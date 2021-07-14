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Формула 1 Новости

Источник: Правило Ф1 о старте на шинах из Q2 скоро отменят

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, главный редактор

Немецкий журналист утверждает, что в следующем году у пилотов уже не будет причин использовать в квалификации какие-либо покрышки, кроме самых мягких

Источник: Правило Ф1 о старте на шинах из Q2 скоро отменят

В 2022 году пилоты, показавшие 10 лучших результатов в квалификации этапа Формулы 1, смогут выбрать для первого отрезка гонки любые шины. Эту информацию в своем твитер-аккаунте озвучил Тоби Грюнер, журналист немецкого издания Auto Motor und Sport.

Напомним, что сейчас свобода выбора есть только у гонщиков, не попавших в финальный сегмент квалификации. Те же, кто занял первые 10 мест, должны стартовать на том же комплекте резины, на котором показали лучшее время во втором сегменте. Именно с этим связана распространенная ситуация, когда во второй попытке по ходу Q2 гонщики на шинах Soft не улучшают свое время, показанное ранее на более жестком составе Medium. Пилоты делают это сознательно, чтобы иметь возможность стартовать на более жестких шинах и иметь больше возможностей с точки зрения тактики.

По словам Грюнера, большинство команд проголосовало за соответствующие изменения в регламенте еще в 2019 году.

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Мазепин накосячит, Норрис обгонит Переса. Прогнозы на ГП Британии

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