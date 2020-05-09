Вынужденные каникулы Формулы 1 всем ее поклонникам скрашивают лишь кибергонки, архивные записи да обсуждение старых новостей. На этом фоне в центре внимания в последние дни оказалась история переговоров Себастьяна Феттеля с Ferrari о новом контракте.

Официально все стороны хранят полное молчание, но инсайдеры сообщают, что немецкий пилот и команда, за которую он выступал шесть последних сезонов, не могут договориться о продолжительности нового соглашения: Себ настаивает минимум на двух сезонах, команда готова предложить ему только один, да еще и со снижением зарплаты.

Называя возможных кандидатов на замену Феттелю в случае, если события примут самый негативный для него оборот, эксперты выше всего оценили шансы Карлоса Сайнса.

Теперь история получила интересное продолжение. Наши источники в McLaren сообщили, что команда допускает возможность потери Сайнса, однако в качестве замены ему рассматривает прежде всего не Феттеля, который останется без места в Маранелло, а Даниэля Риккардо.

Рынок пилотов замер в ожидании. Говорить о каких-то переходах или контрактах до решения главного вопроса просто не имеет смысла, но это не значит, что нельзя оценивать варианты.

Для Renault сейчас главной является ставка на Эстебана Окона. Молодой француз возвращается за руль после пропущенного сезона, при этом у него есть контракт и на 2021 год (сейчас этим могут похвастать еще лишь два человека в пелотоне, Леклер и Ферстаппен). Отношения команды с Даниэлем Риккардо, чье соглашение действует до конца 2020-го, заметно изменились за прошедшее время.

Когда австралиец переходил из Red Bull в статусе звезды первой величины, то получил соответствующее отношение команды и отличную зарплату. Концерн Renault готов был инвестировать в развитие, причем до этого прогресс был вполне наглядным – за несколько лет команда прошла путь от аутсайдера до лидера средней группы.

Но в сезоне-2019 прогресс явно замедлился, а потом в ситуацию вмешались экономические сложности из-за глобальной вирусной эпидемии.

«Я готов подтвердить, что ситуация сложная, – сказал недавно глава коллектива Сириль Абитбуль по поводу продления сотрудничества с Риккардо. – Нам очень важно увидеть его подход к работе во втором сезоне с командой, а также прогресс машины.

Пока что анонсировать нечего. Даниэль остается одним из вариантов, но Renault должна рассматривать и другие сценарии. Пауза в гонках совсем не помогает нам, так как без них сложнее принимать верные решения. Но и ждать бесконечно мы тоже не можем».

Что это значит? Если говорить просто, то в новой ситуации Renault не готова предложить Риккардо тех же денег, что прежде. Сам пилот, конечно же, продолжает ждать звонка из Маранелло, но его наверняка должна обрадовать информация об интересе со стороны McLaren.

В отличие от Renault, британцы сделали в 2019-м значительный шаг вперед, а скорый переход на моторы Mercedes делает место в команде весьма интересным даже для топ-пилотов – разумеется, речь идет о ситуации, когда Сайнс переходит в Ferrari.

Безусловно, и тут не стоит рассчитывать на баснословные гонорары, но у McLaren явно есть интересные долгосрочные перспективы. И если Риккардо, которому этим летом исполнится 31 год, нацелен играть «в долгую», для него это может стать интересным вариантом.

Что же касается Феттеля, то всего за один сезон немец проделал путь от главной звезды Ferrari и претендента на титул до гонщика, которому, похоже, будет непросто найти место даже в хорошей команде из середины пелотона. Интересно, продолжит ли Себ в такой ситуации упорствовать в переговорах с Ferrari?