Источник: Porsche и Audi поставили Ф1 условия по моторам

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С 2026 года Ф1 перейдет на новые правила по двигателям, и именно этот момент является оптимальным для старта программы двух родственных брендов концерна VW. Есть веские основания полагать, что Porsche станет поставщиком Red Bull, тогда как Audi выкупит долю в McLaren.

Ожидается, что официальное объявления двух немецких брендов о начале программы в Ф1 будет сделано уже в ближайшее время. Однако источник Motorsport.com Италия сообщил, что производители согласны прийти в чемпионат мира только в том случае, если технический регламент будет скорректирован с учетом их пожеланий.

В числе таковых – полный отказ от тепловых мотор-генераторов MGU-H, снижение общей стоимости моторов минимум вдвое, а также резкое снижение нормы расхода топлива (это важно с точки зрения сокращения вредных выхлопов). При этом общую мощность планируется сохранить на уровне 1000 л.с. за счет электрической системы рекуперации.

Понятно, что Формула 1 является для автоконцернов дорогой, но при этом весьма эффективной тестовой площадкой для передовых технологий. Именно поэтому для VW Group важно, чтобы правила чемпионата мира позволяли получать как можно больше пользы с прицелом на серийную продукцию.

Как известно, в последней активно используются турбины, мотор-генераторы MGU-K и батареи, а вот никаких аналогов MGU-H в дорожных машинах нет и не предвидится.

Разумеется, руководству Ф1, и прежде всего генеральному директору чемпионата Стефано Доменикали, очень не хочется упускать два столь солидных бренда. В то же время, нельзя не учитывать интересы тех производителей, что уже представлены в Больших Призах.

Немцы настаивают, чтобы с нынешних 110 кг топлива, которые можно тратить на дистанцию гонки, планка опустилась до 70-75 кг. Это снизило бы вредные выбросы и одновременно дало толчок развитию электрических технологий.

Нынешние двигатели уже отличаются невероятной по меркам отрасли термической эффективностью (более 50%), и для уменьшенного расхода их не придется сильно переделывать. Но оценки показывают, что в таком случае мощность упадет примерно до 475 л.с.

Так как планку суммарной мощности планируется удержать на отметке в 1000 л.с., это значит, что нужны серьезные доработки системы рекуперации. Ее окончательные параметры планируется согласовать к июню.

Главная проблема в том, что электрическая часть при увеличении мощности получится очень тяжелой. Машины и так весят почти 800 кг, и новая прибавка едва ли обрадует хоть кого-то в паддоке. Потому перед боссами Ф1 стоит весьма непростая задача – в короткие найти компромисс, который устроил бы всех. И при этом важно избежать ситуации 2014 года, когда смена правил сделала Mercedes безоговорочным фаворитом.

Все это выглядит очень интересно.