Источник: Подготовка к Баку на симуляторе вернула Ferrari оптимизм
Как поговаривают, после нескольких виртуальных сессий на трассе предстоящего Гран При на лицо Шарля Леклера вернулась улыбка
Леклер лишь раз добрался до финиша в трех первых гонках нового сезона Ф1 – такая картина разительно контрастирует с событиями 2022 года, когда пилот Скудерии лидировал в тот же момент чемпионата с огромным отрывом от преследователей.
При этом сложный старт чемпионата не лишил Ferrari оптимизма. Несмотря на все сложности последних недель, источники говорят, что мораль в команде на очень высоком уровне.
Доктор Риккардо Чеккарелли, хорошо знакомый с Леклером, недавно рассказал в интервью итальянской редакции Motorsport.com: «Шарль невероятно самокритичен. Ему свойственно признавать собственные ошибки, после чего оставлять их в прошлом и сохранять конструктивный подход. Так умеют далеко не все».
Глава Ferrari Фредерик Вассер подтвердил, что проблемный старт сезона не привел к унынию в Маранелло: «Мы движемся в верном направлении. И настрой, я бы сказал, даже выше, чем просто хороший».
Скудерия уверена, что машина SF-23 еще не показала свою реальную силу. Напротив, после Австралии там рассчитывают на новые шаги вперед. В Альберт-перке команда смогла опустить машину чуть ниже к асфальту, а на бакинских улицах всем придется увеличивать клиренс, что лишит Ferrari едва ли не главного слабого места.
Кроме того, на предстоящий Гран При команда привезет первую часть пакета обновлений, который призван серьезно изменить поведение машины.
Шарль Леклер, Ferrari
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Источники говорят, что сессии на симуляторе уже позволили Леклеру и инженерам опробовать те решения, которые появятся чуть позже – ориентировочно, во второй половине мая в Имоле, – и они произвели очень позитивное впечатление.
Недавно Вассер заявил, что не готов считать обновленное шасси спецификацией Б, но можно не сомневаться, что характеристики SF-23 в ближайшее время в любом случае изменятся весьма значительно.
Сейчас команде важно как можно дольше сохранить позитивную атмосферу. Есть ощущение, что положение дел действительно начинает меняться к лучшему. Впрочем, когда улыбаешься, важно твердо стоять ногами на земле и не витать в облаках.
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