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Формула 1 / Новость

Источник: Перес и Haas договорились о контракте

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Источник: Перес и Haas договорились о контракте
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Потеряв место в Racing Point, мексиканский пилот смог договориться с командой Haas, где давно задумывались о смене гонщиков

Хотя пелотон-2021 уже почти сформирован, некоторые позиции в нем по-прежнему вызывают вопросы. Что-то, как продление контракта Льюиса Хэмилтона с Mercedes, является простой формальностью (хотя про срок нового соглашение говорят разное), другие позиции вызывают больше вопросов. 

Одним из самых интересных сценариев трансферного рынка сейчас является будущее Серхио Переса. Тот в итоге все же потерял место в будущей Aston Martin, которое отдали Себастьяну Феттелю. Однако в преддверии Гран При России в Сочи возникли устойчивые слухи, что мексиканец точно останется в Ф1 в 2021 году. 

Источник Motorsport.com сообщил, что Перес смог договориться с командой Haas. Американцы четвертый год выступают с одним и тем же дуэтом гонщиков, и в паддоке давно поговаривают, что Джин Хаас всерьез задумался о перестановках.

Сочетание этого фактора и репутации Переса привело к заметному продвижению в переговорах. Сторонам осталось согласовать лишь детали, тогда как в главном они уже достигли согласия. 

Кого именно заменит Серхио, в точности неизвестно, но больше вероятность, что команду покинет Ромен Грожан. Будущее Кевина Магнуссена также вызывает вопросы. 

Датчанин недавно рассказал журналистам газеты Ekstra Bladet, что ведет переговоры с несколькими командами. 

Кроме того, появились сведения, что Кими Райкконен решил продолжить выступления в Ф1 и остаться в Alfa Romeo. Окончательно финн должен дать команде свой ответ до конца сентября. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Haas F1 Team
Автор Роберто Кинкеро

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