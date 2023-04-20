Предыдущая / Риккардо проедет на Red Bull по «Нордшляйфе» Следующая / Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Источник: перед этапом в Баку Ferrari предстоит сложный выбор

Скудерия подготовила новинки, которые отлично показали себя на симуляторе. Но не слишком ли рискованно ставить их на машину в единственной тренировке спринтерского Гран При?

Франко Нуньес
Автор:
Источник: перед этапом в Баку Ferrari предстоит сложный выбор

После коротких каникул Шарль Леклер вернулся в Маранелло, где приступил к работе на симуляторе в преддверии Гран При Азербайджана. Для Ferrari предстоящий этап будет особенно важен, так как команда должна отреагировать на критику и доказать, что четвертое место в Кубке конструкторов является лишь обидной случайностью. 

Так как апрель проходит без гонок, инженеры Скудерии направили все силы на переделку шасси SF-23, которая должна быть завершена к началу лета. Кроме того, для предстоящего Гран При необходимы специальные доработки: быстрая городская трасса на берегу Каспийского моря требует «разгруженного» заднего крыла и соответствующих корректировок спереди. 

Читайте также:

Как известно, в Баку пройдет первый из шести запланированных на этот год спринтов. Это значит, что у команд будет всего одна тренировка в пятницу, чтобы определиться с настройками своих машин. Даже не особенно полезной субботней утренней сессии в этот раз в привычном виде не будет – в качестве эксперимента решено провести две отдельные квалификации для каждого из гоночных заездов. 

В свете этих особенностей использовать этап в Баку для проверки работы новинок будет особенно рискованно. В то же время, у Ferreri уже готовы несколько доработок, которые очень желательно опробовать.

Источники говорят, что в Маранелло подготовили новые понтоны с увеличенными «подрезами» для воздуха в нижней части. Добиться этого позволили улучшения в системе охлаждения, сделавшие ее более компактной.

Детали передней части Ferrari SF-23

Детали передней части Ferrari SF-23

Фото: Джорджо Пиола

Пока решение о том, появится ли новинка на SF-23 по ходу этапа в Азербайджане, еще не принято. При этом, как поговаривают, данные с симулятора очень вдохновили команду, подтвердив эффективность обновлений. 

Не исключено, что два гонщика будут работать в пятницу утром в разной конфигурации шасси, чтобы собрать больше сравнительных данных. 

Важно помнить, что Ferrari приедет в Баку после политического поражения – команда не смогла убедить FIA отменить штраф Карлоса Сайнса в Альберт-парке. 

Сам испанец написал в социальных сетях, что расстроен таким вердиктом и по-прежнему считает наказание непропорциональным. А Скудерии сейчас с одной стороны важно показать, что она целиком на стороне Сайнса – но с другой, не дать Леклеру повода для мыслей о фаворитизме. 

Все это, впрочем, уже совсем другая история…

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Риккардо проедет на Red Bull по «Нордшляйфе»

Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Источник: Подготовка к Баку на симуляторе вернула Ferrari оптимизм

Источник: Подготовка к Баку на симуляторе вернула Ferrari оптимизм

Формула 1
Гран При Азербайджана

Источник: Подготовка к Баку на симуляторе вернула Ferrari оптимизм Источник: Подготовка к Баку на симуляторе вернула Ferrari оптимизм

Подробности: Хюлькенберг сошел в Мельбурне из-за частых рестартов

Подробности: Хюлькенберг сошел в Мельбурне из-за частых рестартов

Формула 1
Гран При Австралии

Подробности: Хюлькенберг сошел в Мельбурне из-за частых рестартов Подробности: Хюлькенберг сошел в Мельбурне из-за частых рестартов

Раскрыто: что Ferrari предъявит FIA в защиту Сайнса

Раскрыто: что Ferrari предъявит FIA в защиту Сайнса

Формула 1
Гран При Австралии

Раскрыто: что Ferrari предъявит FIA в защиту Сайнса Раскрыто: что Ferrari предъявит FIA в защиту Сайнса

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса

Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса

Формула 1
Гран При Австралии

Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса Ferrari выступила с заявлением после решения FIA по штрафу Сайнса

Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли

Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли

Формула 1
Гран При Австралии

Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли Подробно: какие новые свидетельства нашла Ferrari – и почему они не помогли

Вернут ли Сайнсу четвертое место? Экс-пилот Ф1 объяснил, почему шансов мало

Вернут ли Сайнсу четвертое место? Экс-пилот Ф1 объяснил, почему шансов мало

Формула 1
Гран При Австралии

Вернут ли Сайнсу четвертое место? Экс-пилот Ф1 объяснил, почему шансов мало Вернут ли Сайнсу четвертое место? Экс-пилот Ф1 объяснил, почему шансов мало

Ferrari Больше от
Ferrari
FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari

FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari

Формула 1
Гран При Австралии

FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari FIA сохранила в силе результаты Гран При Австралии, отклонив запрос Ferrari

FIA начала повторное рассмотрение штрафа Сайнса

FIA начала повторное рассмотрение штрафа Сайнса

Формула 1
Гран При Австралии

FIA начала повторное рассмотрение штрафа Сайнса FIA начала повторное рассмотрение штрафа Сайнса

СМИ: Элканн направил акционерам Ferrari письмо о грядущих переменах

СМИ: Элканн направил акционерам Ferrari письмо о грядущих переменах

Формула 1

СМИ: Элканн направил акционерам Ferrari письмо о грядущих переменах СМИ: Элканн направил акционерам Ferrari письмо о грядущих переменах

Самое важное:

Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1

Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1

F1 Формула 1

Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1 Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1

Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren

Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren

F1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren

В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1

В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1

F1 Формула 1

В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1 В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1

Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull

Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull

F1 Формула 1

Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.