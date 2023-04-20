Источник: перед этапом в Баку Ferrari предстоит сложный выбор
Скудерия подготовила новинки, которые отлично показали себя на симуляторе. Но не слишком ли рискованно ставить их на машину в единственной тренировке спринтерского Гран При?
После коротких каникул Шарль Леклер вернулся в Маранелло, где приступил к работе на симуляторе в преддверии Гран При Азербайджана. Для Ferrari предстоящий этап будет особенно важен, так как команда должна отреагировать на критику и доказать, что четвертое место в Кубке конструкторов является лишь обидной случайностью.
Так как апрель проходит без гонок, инженеры Скудерии направили все силы на переделку шасси SF-23, которая должна быть завершена к началу лета. Кроме того, для предстоящего Гран При необходимы специальные доработки: быстрая городская трасса на берегу Каспийского моря требует «разгруженного» заднего крыла и соответствующих корректировок спереди.
Как известно, в Баку пройдет первый из шести запланированных на этот год спринтов. Это значит, что у команд будет всего одна тренировка в пятницу, чтобы определиться с настройками своих машин. Даже не особенно полезной субботней утренней сессии в этот раз в привычном виде не будет – в качестве эксперимента решено провести две отдельные квалификации для каждого из гоночных заездов.
В свете этих особенностей использовать этап в Баку для проверки работы новинок будет особенно рискованно. В то же время, у Ferreri уже готовы несколько доработок, которые очень желательно опробовать.
Источники говорят, что в Маранелло подготовили новые понтоны с увеличенными «подрезами» для воздуха в нижней части. Добиться этого позволили улучшения в системе охлаждения, сделавшие ее более компактной.
Детали передней части Ferrari SF-23
Фото: Джорджо Пиола
Пока решение о том, появится ли новинка на SF-23 по ходу этапа в Азербайджане, еще не принято. При этом, как поговаривают, данные с симулятора очень вдохновили команду, подтвердив эффективность обновлений.
Не исключено, что два гонщика будут работать в пятницу утром в разной конфигурации шасси, чтобы собрать больше сравнительных данных.
Важно помнить, что Ferrari приедет в Баку после политического поражения – команда не смогла убедить FIA отменить штраф Карлоса Сайнса в Альберт-парке.
Сам испанец написал в социальных сетях, что расстроен таким вердиктом и по-прежнему считает наказание непропорциональным. А Скудерии сейчас с одной стороны важно показать, что она целиком на стороне Сайнса – но с другой, не дать Леклеру повода для мыслей о фаворитизме.
Все это, впрочем, уже совсем другая история…
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