Источник: отставание Ferrari от Mercedes составляет 50 л.с.

В ходе Гран При Австрии и Штирии только по одной машине команды Ferrari сумели пройти в финальную часть квалификации. Более того, в последней гонке ни одна из машин, в которых используются моторы Ferrari, не смогла финишировать в очках.

Отставание Ferrari от лидеров особенно заметно в квалификации. По информации издания The Race, мощность итальянских моторов в квалификационном режиме в настоящий момент на 50 лошадиных сил ниже, чем у лидирующих в чемпионате Mercedes. В гонке этот отставание уже не столь велико.

Зимой 2020 года Ferrari заключила с FIA тайное соглашение, по которому отказалась от использования спорных деталей системы питания и не понесла за ее использование никакого наказания.

Именно отказ от прошлогодней версии системы питания стал причиной потери мощности относительно конкурентов. При этом из-за коронавируса организаторы чемпионата наложили ограничения на доработки силовых установок перед стартом и по ходу сезона. Это особенно болезненно сказалось именно на Ferrari.

Считается, что дополнительное топливо, которое поступало в цилиндры итальянских моторов, не только обеспечивало повышенную мощность, но и снижало температуру в камере сгорания благодаря технологии многократного впрыска топлива. Таким образом, в межсезонье мощность двигателей Скудерии снизилась, а температурные нагрузки на некоторые ключевые детали агрегатов, наоборот, возросли.