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Источник: на пост президент FIA есть два претендента
Автор: Иван Матушкин , редактор
Жан Тодт может остаться в федерации на почетной должности
В декабре этого года истекут полномочия президента FIA Жана Тодта. Третий срок станет для него последним во главе федерации, после чего будет избран новый президент.
По данным немецкого издания F1-Insider, сейчас на этот пост есть два основных претендента. Это представитель ОАЭ в FIA и бывший раллист Мохаммед бел Сулайем и заместитель Тодта Грэм Стокер.
Источник отмечает, что сам Тодт будет продвигать на должность именно Стокера, при котором рассчитывает получить должность почетного президента.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Источник: на пост президент FIA есть два претендента
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