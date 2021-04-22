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Формула 1 / Новость

Источник: на пост президент FIA есть два претендента

Автор:
, редактор

Жан Тодт может остаться в федерации на почетной должности

Источник: на пост президент FIA есть два претендента

В декабре этого года истекут полномочия президента FIA Жана Тодта. Третий срок станет для него последним во главе федерации, после чего будет избран новый президент. 

По данным немецкого издания F1-Insider, сейчас на этот пост есть два основных претендента. Это представитель ОАЭ в FIA и бывший раллист Мохаммед бел Сулайем и заместитель Тодта Грэм Стокер. 

Источник отмечает, что сам Тодт будет продвигать на должность именно Стокера, при котором рассчитывает получить должность почетного президента.

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Автор Иван Матушкин

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