Источник: на пост президент FIA есть два претендента

В декабре этого года истекут полномочия президента FIA Жана Тодта. Третий срок станет для него последним во главе федерации, после чего будет избран новый президент.

По данным немецкого издания F1-Insider, сейчас на этот пост есть два основных претендента. Это представитель ОАЭ в FIA и бывший раллист Мохаммед бел Сулайем и заместитель Тодта Грэм Стокер.

Источник отмечает, что сам Тодт будет продвигать на должность именно Стокера, при котором рассчитывает получить должность почетного президента.