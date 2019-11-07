Источник: Мотор Леклера в Остине выдавал на 18 л.с. меньше Mercedes
Проблемы в субботней тренировке вынудили Скудерию вернуть на машину монегаска силовую установку второй спецификации. Как удалось узнать Motorsport.com, к тому времени она практически исчерпала свой ресурс, и потому растеряла значительную часть мощности.
На 18 меньше обычной тысячи. Именно такого числа лошадиных сил недосчитался Шарль Леклер после замены двигателя на его машине по ходу Гран При США. Если считать, что Ferrari и Mercedes примерно равны по максимальной мощности, именно в 18 «лошадей» можно оценить отставание монегаска от Хэмилтона с Боттасом.
Несмотря на оптимистичные заявления доктора Марко, Honda по-прежнему отстает от пары лидеров, это же касается и Renault. А вот соперничество двух главных производителей складывается очень упорно, и даже такая потеря дорого стоила Леклеру.
Данные, которые сообщил наш источник, свидетельствуют: Шарль проиграл победившему Боттасу 52 секунды прежде всего потому, что у него стоял не просто мотор предыдущей версии, но и мотор, сильно «ушатанный» в предыдущих Гран При. Он впервые использовался еще в Канаде и привез гонщика к победе в Спа. Потом его заменили на третью спецификацию, но вновь использовали в Сингапуре.
При этом Себастьян Феттель на гонке в Остине не проехал в полную силу ни одного круга. Подвеска на его машине оказалась повреждена в самом начале, что привело к сильной недостаточной поворачиваемости, а затем рычаг просто разломился надвое.
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Такое развитие событий не позволяет оценить истинный темп SF90 в Остине. Разумеется, что после словесного выпада Макса Ферстаппена и технической директивы FIA все решили, что у Скудерии (то есть у Леклера) был настолько низкий темп именно потому, что команда отказалась от использования незаконных средств прибавки мощности. И что дело никак не в поисках нового аэродинамического подхода, о котором говорил Маттиа Бинотто.
Про мотор, потерявший мощность, босс Скудерии почему-то не упомянул, хотя этот фактор был весьма важен. Но это уже не столь важно – гонка все равно была проиграна. Куда важнее, что в Маранелло будут делать дальше. Ставить новый двигатель последней версии и получать штраф – или продолжать надеяться на все тот же маломощный агрегат, который ничего не смог в Остине?
Вопрос далеко не праздный…
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|После гонки
|Местонахождение
|Остин
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес
Источник: Мотор Леклера в Остине выдавал на 18 л.с. меньше Mercedes
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