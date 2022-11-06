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Льюис Хэмилтон был близок к тому, чтобы уйти из Формулы 1 после обидного поражения от Макса Ферстаппена на Гран При Абу-Даби в конце 2021 года. Британец надолго пропал из социальных сетей и не появлялся на мероприятиях. Однако в итоге он вернулся за руль и продолжил выступления за Mercedes.

Нынешний контракт 37-летнего британца действует до конца 2023 года, однако недавно они с главой команды Тото Вольфом решили зимой обсудить условия продолжения сотрудничества. Поговаривают, что рубеж 40-летия, который Хэмилтон прежде считал предельным для своих выступлений в Ф1, теперь не кажется гонщику настолько значимым.

Однако команда Mercedes F1 принадлежит одноименному концерну, потому решение о сотрудничестве с Льюисом принимает его совет директоров, а вовсе не Вольф. Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, в компании Daimler AG не в восторге от того, как обладатели Кубка конструкторов восьми последних лет выглядят в нынешнем сезоне.

После проблемной весны команда смогла добиться скорости от машины W13, но пока Хэмилтон и его напарник Джордж Расселл ни разу не сумели победить в Гран При, а по очкам Mercedes идет только третьей, уступая Red Bull и Ferrari.

Менеджеры в дорогих костюмах не уверены, что в 2023-м картина серьезно изменится к лучшему – даже недавний штраф, назначенный FIA за превышение «Быками» лимита бюджетов и дополнительно ограничивающий RBR по работе в аэродинамической трубе, не слишком убедил их.

И хотя форма Льюиса, как и его мотивация, не вызывают вопросов, Джордж Расселл смог заработать в этом году даже больше очков при куда меньшей зарплате (около $5 млн против 40 у Хэмилтона). Потому совет директоров не против того, чтобы самый успешный гонщик в истории продолжал гоняться за Mercedes – вот только если будет делать это за меньшие деньги.

Идея состоит в том, чтобы гонорар Льюиса складывался из небольшой фиксированной части и значительных бонусов за успешные выступления в гонках. Это, вдобавок, придаст пилоту дополнительный стимул выиграть-таки заветный восьмой титул.