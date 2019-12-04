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Формула 1 / Аналитика

Источник: Mercedes попробует получить от Формулы 1 больше призовых

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Источник: Mercedes попробует получить от Формулы 1 больше призовых
Автор:
, ответственный редактор
4 дек. 2019 г., 09:44

Президента Daimler Ола Каллениуса не устраивает нынешняя ситуация с распределением средств среди участников чемпионата.

Тема призовых остается весьма болезненной для Ф1. Со времен Берни Экклстоуна сохранилась система, по которой команды получают доход, складывающийся из нескольких статей. Одна часть суммы равна для всех, другая зависит от места в Кубке конструкторов, третья учитывает исторические успехи.

Несмотря на то, что вот уже шестой год подряд оба титула выигрывает Mercedes, «финансовым чемпионом» все эти годы остается Ferrari. Благодаря большим бонусам за значимость команды для спорта, доля Скудерии в общей сумме выплат очень велика.

Источники Motorsport.com называют цифру в 38% – больше, чем треть всех призовых, несмотря на не самые впечатляющие выступления. У Mercedes тоже солидный кусок общего «пирога» – 26%, четверть суммы. Но эта цифра кажется серьезной, только если не сравнивать ее с показателем Ferrari.

Как говорят, вступивший в должность минувшей весной президент Daimler Ола Каллениус не в восторге от такого распределения призовых. На фоне снижения финансовых показателей самого производителя шведский топ-менеджер дал понять, что считает справедливой долю в 32%.

У боссов Ф1 из Liberty Media эта история едва ли вызывает восторг. Ведь если удовлетворить требования Mercedes, то на две команды будет приходиться 70% всех призовых – в два с лишним раза больше, чем на всех остальных в сумме. А ведь в число этих остальных входит, среди прочих, и Red Bull.

Стоит отметить, что глава чемпионской команды Тото Вольф, похоже, не полностью разделяет взгляды большого начальства. Понимая, что в случае усугубления противоречий Mercedes может закрыть программу в Формуле 1 (о чем уже говорят в паддоке), недавно австриец предложил сократить инвестиции ради продолжения выступлений. 

Также очень показательным и политически грамотным стоит признать выбор представителя команды, которому делегировали получить призовой кубок в Абу-Даби. На пьедестал поднялась Бритта Зеегер, старший менеджер отдела продаж и маркетинга Mercedes (компании, а не команды).

Кроме того, на «Яс-Марине» Вольф сказал очень важные слова: «Мы считаем, что Формула 1 и автоспорт в целом входят в ядро нашей ДНК. Первая машина в истории Mercedes была гоночной. Думаю, нам надо стать более эффективными. Следует сократить вложения Daimler в нашу работу, и если мы этого достигнем, то останемся в Ф1 надолго».

В 2019-м по оценкам экспертов вложения Daimler в Формулу 1 составили 40 миллионов долларов. Эта сумма кажется ничтожной на фоне финансовых показателей сезона-2018: тогда штутгартский производитель инвестировал в команду 311 миллионов, а в производство моторов – еще как минимум 100.  

Такому сокращению финансирования есть причина. Mercedes в последние годы ощутимо расширила модельный ряд, но не получила равноценного прироста продаж. В Формуле 1 ее имидж незыблем, касается ли речь результатов или имиджа. Технические инновации стали синонимом Трёхлучевой звезды. Однако парадокс в том, что новые победы уже не улучшат ситуации. А вот потенциальное поражение может больно ударить по бренду.

Ола Каллениус прекрасно знаком с Формулой 1, за время работы в Mercedes он руководил фабрикой в Бриксуорте. И желание увеличить долю призовых кажется вполне логичным и своевременным. Компания больше не хочет тратить на гонки сотни миллионов. А если у Liberty есть желание и дальше видеть серебристые машины в пелотоне, его неплохо было бы подкрепить материально.

Разумеется, сам глава Daimler, Вольф, Чейз Кэри и Росс Браун обладают всем необходимым, чтобы найти компромисс. Ну а для нас хорошим индикатором должен стать ход переговоров Mercedes с Льюисом Хэмилтоном. Контракт британца действует до конца 2020-го, и если он решит остаться, значит, производитель сохранит присутствие в Ф1 как минимум в среднесрочной перспективе. Ну а если нет…

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

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