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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Источник: Механики Леклера отказались праздновать победу Сайнса

Некоторые сотрудники команды не сразу согласились участвовать в совместной фотосессии с победителем Гран При Великобритании

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Источник: Механики Леклера отказались праздновать победу Сайнса
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Пилот Ferrari Карлос Сайнс одержал в Сильверстоуне первую победу в своей карьере. Однако обстоятельства сложились так, что произошло это за счет поражения его напарника Шарля Леклера.

Сначала лидировавший Сайнс долго не пропускал Леклера, хотя последний был быстрее. Затем, когда монегаск все же вышел в лидеры, команда предпочла сменить шины в режиме автомобиля безопасности не ему, а Сайнсу, что дало испанцу преимущество на рестарте и помогло выиграть гонку.

Как пишет в своей колонке бывший пресс-секретарь Скудерии Альберто Антонини со ссылкой на своих старых знакомых в команде, часть сотрудников Ferrari поначалу отказалась пойти на церемонию награждения и участвовать в групповой фотосессии. Причиной стало как раз то, что команда сыграла на руку Сайнсу и против Леклера, что по их мнению было несправедливо.

По словам Антонини, нормально, когда механики разных пилотов одной команды соперничают друг с другом. Однако интересы команды в целом всегда должны быть для них в приоритете.

Напомним, что глава Скудерии Маттиа Бинотто после гонки так объяснил то, что Леклеру не сменили шины. Поскольку Леклер лидировал, то в боксы он поехал бы первым, и у его преследователей остался бы выбор не заезжать, а остаться на трассе и выйти в лидеры. То есть монегаск, получив новую резину, потерял бы несколько позиций.

К тому же в Ferrari ошиблись в расчетах, решив, что преимущество свежих шин Soft продлится всего несколько кругов. На деле пилоты на мягкой резине были быстрее Леклера с рестарта и до самого финиша.

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