Источник: Марко поставил де Врису ультиматум, Риккардо готов заменить его
Австралиец уже провел подгонку сиденья в Фаэнце и может вернуться в пелотон через месяц, если голландский гонщик не сможет проявить себя
Ник де Врис буквально очаровал Формулу 1 единственной гонкой – подменив Алекса Элбона прошлой осенью в Монце, он финишировал за рулем Williams девятым. Этого хватило, чтобы голландского чемпиона Формулы Е пригласили сразу в три команды. Он выбрал AlphaTauri.
Однако когда началась рутина сезона-2023, результаты да Вриса оказались далеко не столь блестящими. 14-е место в гонке открытия сезона в Бахрейне там и осталось для ника лучшим – он повторил этот результат в Джидде, стал 15-м в Мельбурне, разбил машину в Баку и финишировал 18-м после стартовой аварии в Майами.
Столь невыразительные результаты заставили многих в паддоке изменить отношение к Нику. Неудивительно, что одним из главных критиков голландца стал Хельмут Марко, который и позвал гонщика в структуры Red Bull.
Источники итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что гоночный консультант установил пилоту ультиматум – если тот никак не проявит себя в трех ближайших Гран При в Имоле, Монако и Барселоне, то потеряет место после Гран При Испании в начале июня.
Ник де Врис, AlphaTauri AT04
Фото: Red Bull Content Pool
Прежде австралиец, уволенный в прошлом году из McLaren и пропускающий нынешний чемпионат Ф1 в роли резервиста Red Bull, уже не раз говорил о намерении вернуться в пелотон.
Это та возможность, которую мы должны давать им, иначе ничего не получится. Нет пилота, которые не попадал бы в аварии. Я отлично помню первые гонки Себастьяна [Феттеля], он почти всегда заканчивал первый круг без переднего крыла. Это просто часть процесса».
Даниэль Риккардо, резервный гонщик Red Bull Racing
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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