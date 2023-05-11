Источник: Марко поставил де Врису ультиматум, Риккардо готов заменить его

Ник де Врис буквально очаровал Формулу 1 единственной гонкой – подменив Алекса Элбона прошлой осенью в Монце, он финишировал за рулем Williams девятым. Этого хватило, чтобы голландского чемпиона Формулы Е пригласили сразу в три команды. Он выбрал AlphaTauri.

Однако когда началась рутина сезона-2023, результаты да Вриса оказались далеко не столь блестящими. 14-е место в гонке открытия сезона в Бахрейне там и осталось для ника лучшим – он повторил этот результат в Джидде, стал 15-м в Мельбурне, разбил машину в Баку и финишировал 18-м после стартовой аварии в Майами.

Столь невыразительные результаты заставили многих в паддоке изменить отношение к Нику. Неудивительно, что одним из главных критиков голландца стал Хельмут Марко, который и позвал гонщика в структуры Red Bull.

Источники итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что гоночный консультант установил пилоту ультиматум – если тот никак не проявит себя в трех ближайших Гран При в Имоле, Монако и Барселоне, то потеряет место после Гран При Испании в начале июня.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04 Фото: Red Bull Content Pool

Прежде австралиец, уволенный в прошлом году из McLaren и пропускающий нынешний чемпионат Ф1 в роли резервиста Red Bull, уже не раз говорил о намерении вернуться в пелотон.

Однако пока нельзя утверждать, что победитель восьми Гран При точно получит такую возможность в начале лета. Глава AlphaTauri Франц Тост недавно объяснил, что де Врису нужно больше времени на адаптацию.

«Я всегда говорил, что период обучения включает и фазу аварий, – сказал он. – Если гонщик не разбивает машину, он никогда не узнает ее пределов.

Это та возможность, которую мы должны давать им, иначе ничего не получится. Нет пилота, которые не попадал бы в аварии. Я отлично помню первые гонки Себастьяна [Феттеля], он почти всегда заканчивал первый круг без переднего крыла. Это просто часть процесса».

Другой гонщик AlphaTauri в нынешнем сезоне уже дважды заканчивал гонки в десятке лидеров и лидирует во внутрикомандных квалификационных дуэлях со счетом 5-1.

Команда из Фаэнцы сейчас занимает лишь девятое место в Кубке конструкторов, но готовит к предстоящему этапу в Имоле серьезный пакет доработок, призванный ускорить машину AT04.

Даниэль Риккардо, резервный гонщик Red Bull Racing Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Дополнительная информация: Джонатан Нобл