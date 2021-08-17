Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

Серхио Перес проводит сезон в команде Red Bull заметно лучше, чем его предшественники на месте второго пилота австрийской команды. Мексиканец одержал одну победу и в общем зачете идет на 5-м месте с незначительным отставанием от Ландо Норриса, занимающего 3-ю позицию. В то время как Алекс Элбон в прошлом году закончил сезон на 7-м месте (впрочем, заработав одинаковое количество очков со ставшим 6-м Карлосом Сайнсом).

Однако спортивного консультанта концерна Red Bull Хельмута Марко результаты Переса пока не слишком впечатляют. Об этом в очередном выпуске своего подкаста Teruzzi racconta сообщил итальянский журналист Джорджо Теруцци со ссылкой на частный разговор с Марко.

При этом журналист утверждает, что к идее возвращения в состав основной команды Пьера Гасли австриец также относится негативно. Расстраивают Марко и выступления Юки Цуноды, дебютировавшего в этом году в составе AlphaTauri. В итоге, по словам Теруцци, консультант Red Bull обдумывает вариант поиска нового напарника для Макса Ферстаппена среди гонщиков, выступающих сейчас в Формуле 2 или даже Формуле 3.

Впрочем, при этом стоит учесть, что выпуски своего подкаста журналист размещает на официальном сайте Red Bull. Поэтому не стоит исключать, что подобные «сливы» информации представляют собой нестандартный способ мотивировать гонщиков.