Источник: Леклеру заменят мотор на доработанный

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Наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com сообщают, что команда Ferrari приняла решение заменить двигатель внутреннего сгорания на машине Шарля Леклера. Это уже шестой по счету мотор на болиде монегаска в сезоне, так что за его замену положен штраф в виде потери пяти позиций на старте.

Причина, по которой меняют мотор, однако, необычна. Дело в том, что это доработанный двигатель, который нужно протестировать сейчас, чтобы быть в нем уверенными в сезоне 2023 года.

Согласно правилам, доработка моторов в Формуле 1заморожена до 2026 года. Но есть исключение, которое позволяет все же немного менять конструкцию исключительно с целью повышения надежности и под контролем FIA.

Зная это, глава Ferrari Маттиа Бинотто осознано выбрал стратегию делать максимально мощный мотор, с надежностью которого можно будет разобраться позже. Надежность и правда была не самой сильной стороной итальянских моторов в этом сезоне, так что Федерация разрешила их доработать.

Прирост мощности был достигнут за счет некой новой системы впрыска топлива, а также новой системы зажигания. Вместе они позволили повысить эффективность сгорания горючего, но это увеличило нагрузку на остальные детали.

Дошло до того, что в Ferrari пошли на искусственное ограничение мощности своих двигателей, так как в предельных режимах они выходили из строя. Теперь в распоряжении Леклера будет полная мощность.

Сами доработки коснулись исключительно замены материалов, из которых изготавливаются детали двигателя. Его конструкция при этом не изменилась.

Дополнительная информация: Франко Нуньес