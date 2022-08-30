Источник: контракт Шумахера с Ferrari истекает в конце 2022 года
Скудерия, вероятно, не будет продлевать контракт со своим запасным пилотом
Действующее соглашение между Миком Шумахером и Академией пилотов Ferrari естественным образом истекает в конце этого сезона, утверждает наш источник. Продлевать этот контракт не планируется, таким образом Шумахер свободен от обязательств и уже сейчас волен искать себе место в любой команде.
Шумахер стал юниором Ferrari в начале 2019 года, после того, как он выиграл титул в Формуле 3. В 2021 году Скудерия помогла сыну семикратного чемпиона Михаэля Шумахера устроиться в команду Haas Формулы 1.
Однако дальнейшее сотрудничество Шумахера и Ferrari потеряло смысл. У Скудерии уже подписаны долгосрочные контракты с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, так что места для Шумахера в основном составе не предвидется. Дружеская команда Alfa Romeo на следующий сезон также полностью укомплектована Валттери Боттасом и Чжоу Гуаньюем, а с 2024 года бренд и вовсе покидает Ф1.
Команда Haas пока не объявляла своего решения относительно Мика Шумахера. Потенциально для него могут быть доступны вакансии в Alpine и Williams, однако есть и шанс того, что на следующий сезон сын Михаэля Шумахера места в Формуле 1 так и не найдет.
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