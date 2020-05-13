Источник: Контракт Риккардо с McLaren уже подписан
По мнению авторитетного журналиста, рассчитывать на приход в британскую команду Себастьяна Феттеля уже не стоит
Хотя Ferrari еще не сделала официального объявления о заключении контракта с Карлосом Сайнсом на 2021 год (ожидается, что это произойдет до вечера четверга), эксперты активно обсуждают, кто мог бы занять место испанца в McLaren.
В течение нескольких месяцев обсуждался вариант, при котором пилотом британской команды станет Себастьян Феттель. Однако в последние дни большинство наблюдателей склоняются к мысли, что в McLaren перейдет Даниэль Риккардо. Более того, отдельные эксперты утверждают, что переход австралийца в новую команду уже оформлен документально.
«Риккардо? Похоже, он уже подписал контракт с McLaren», – прокомментировал ситуацию в интервью итальянскому Radio 24 авторитетный итальянский журналист Лео Туррини.
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Туррини также озвучил мысль, что водительское мастерство Карлоса Сайнса было далеко не единственным плюсом испанца с точки зрения Ferrari. «Все в курсе, что он ездил не на лучших машинах. Тем не менее, за несколько лет в Формуле 1 он смог только один раз оказаться в первой тройке. Он достойный гонщик – но в нем не видят лидера», – сказал журналист, намекая, что именно такой пилот сейчас и нужен Скудерии в пару к весьма амбициозному Шарлю Леклеру.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Источник: Контракт Риккардо с McLaren уже подписан
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