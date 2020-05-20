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Формула 1 / Новость

Источник: Хэмилтон и Расселл составят пару пилотов Mercedes в 2021 году

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Источник: Хэмилтон и Расселл составят пару пилотов Mercedes в 2021 году
Автор:
, ответственный редактор
Перевод: Иван Матушкин, редактор
20 мая 2020 г., 11:02

По данным обозревателя Motorsport, чемпионы уже решили расстаться с Боттасом, и даже не думают о Феттеле

Mercedes определилась со своим составом на 2021 год: его составят Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. В команде не хотят отказываться от продвижения собственных талантов, а потому наконец дадут шанс британцу, который в этом году проведет второй сезон за Williams.

Выводы понятны: Себастьян Феттель не вписывается в стратегические планы Mercedes. Немецкого паспорта и четырех титулов чемпиона мира недостаточно, чтобы получить место в команде. С каждым днем Себ понимает, что отказавшись продолжать сотрудничать с Ferrari он завел себя в тупик.

Второй вывод: Валттери Боттас покинет Брэкли независимо от того, какой результат покажет в 2020 году. А ведь не стоит забывать, что финн в прошлом году стал вице-чемпионом. И не будь в чемпионате Льюиса Хэмилтона, Валттери выиграл бы сезон с большим отрывом от остальных. 

Валттери Боттас, Mercedes-AMG Petronas F1

Валттери Боттас, Mercedes-AMG Petronas F1

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Однако, Боттаса скорее всего принесут в жертву новым планам Mercedes. Тото Вольф будет вносить в команду изменения, если сам продлит собственный контракт с немецким концерном. Глава компании Ола Калениус хочет решить этот вопрос как можно скорее, чтобы избавиться от сомнений в будущем Тото. Вольф вызвал их сам, когда приобрел акции компании Aston Martin уже после появления слухов о его переходе на работу в эту команду. 

При этом, пожертвовав Боттасом, Вольф наверняка возьмет на себя ответственность за дальнейшее трудоустройство финского пилота. Вариантов у Валттери остается не много, но они есть.

Во-первых, он мог бы перейти в Aston Martin. У команды уже есть контракты с Серхио Пересом и Лэнсом Строллом, но по некоторым данным, она может и расстаться с канадцем. Несмотря на то, что Лэнс является сыном ее владельца Лоуренса Стролла.

Также Боттас мог бы перейти в Renault, куда сватают Фернандо Алонсо. Испанец выигрывал с французами титулы, но финн может принести с собой опыт чемпионской команды.

Наконец, Валттери может вернуться туда, где начинал карьеру - в Williams, поменявшись местами с Расселлом. Последние годы британская команда является главным аутсайдером чемпионата, но ситуация может измениться после смены технического регламента. А у Тото Вольфа и самого Боттаса в Гроу есть хорошие связи.

Слайдер
Список

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11
1/10

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Пит-борд для Льюиса Хэмилтона, Mercedes AMG F1

Пит-борд для Льюиса Хэмилтона, Mercedes AMG F1
2/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11
3/10

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11
4/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Валттери Боттас, Mercedes-AMG Petronas F1

Валттери Боттас, Mercedes-AMG Petronas F1
5/10

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Номер Валттери Боттаса на Mercedes F1 W11

Номер Валттери Боттаса на Mercedes F1 W11
6/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11
7/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
8/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
9/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
10/10

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Джордж Расселл
Команды Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

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