Mercedes определилась со своим составом на 2021 год: его составят Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. В команде не хотят отказываться от продвижения собственных талантов, а потому наконец дадут шанс британцу, который в этом году проведет второй сезон за Williams.

Выводы понятны: Себастьян Феттель не вписывается в стратегические планы Mercedes. Немецкого паспорта и четырех титулов чемпиона мира недостаточно, чтобы получить место в команде. С каждым днем Себ понимает, что отказавшись продолжать сотрудничать с Ferrari он завел себя в тупик.

Второй вывод: Валттери Боттас покинет Брэкли независимо от того, какой результат покажет в 2020 году. А ведь не стоит забывать, что финн в прошлом году стал вице-чемпионом. И не будь в чемпионате Льюиса Хэмилтона, Валттери выиграл бы сезон с большим отрывом от остальных.

Валттери Боттас, Mercedes-AMG Petronas F1 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Однако, Боттаса скорее всего принесут в жертву новым планам Mercedes. Тото Вольф будет вносить в команду изменения, если сам продлит собственный контракт с немецким концерном. Глава компании Ола Калениус хочет решить этот вопрос как можно скорее, чтобы избавиться от сомнений в будущем Тото. Вольф вызвал их сам, когда приобрел акции компании Aston Martin уже после появления слухов о его переходе на работу в эту команду.

При этом, пожертвовав Боттасом, Вольф наверняка возьмет на себя ответственность за дальнейшее трудоустройство финского пилота. Вариантов у Валттери остается не много, но они есть.

Во-первых, он мог бы перейти в Aston Martin. У команды уже есть контракты с Серхио Пересом и Лэнсом Строллом, но по некоторым данным, она может и расстаться с канадцем. Несмотря на то, что Лэнс является сыном ее владельца Лоуренса Стролла.

Также Боттас мог бы перейти в Renault, куда сватают Фернандо Алонсо. Испанец выигрывал с французами титулы, но финн может принести с собой опыт чемпионской команды.

Наконец, Валттери может вернуться туда, где начинал карьеру - в Williams, поменявшись местами с Расселлом. Последние годы британская команда является главным аутсайдером чемпионата, но ситуация может измениться после смены технического регламента. А у Тото Вольфа и самого Боттаса в Гроу есть хорошие связи.