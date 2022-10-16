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Формула 1 / Гран При США Новости

Источник: Haas примет решение о Мике Шумахере после Гран При США

Команду убеждают заменить его на Антонио Джовинацци

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Источник: Haas примет решение о Мике Шумахере после Гран При США
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Накануне Гран При США состоится внеочередная пресс-конференция Haas, тема которой пока держится в секрете. По одной из очевидных версий команда объявит состав пилотов на 2023 год.

Однако, по информации наших коллег из итальянского издания Motorsport.com, этого не произойдет. Причина в том, что в пятницу в первой тренировке за рулем Haas будет находиться резервист Ferrari Антонио Джовинацци.

Джовинацци уже пилотировал Haas, но в этот раз он заменит Кевина Магнуссена, то есть впервые будет за рулем одинаковых машин с Миком Шумахером. И в Haas решили дать ему шанс показать, что он быстрее немца прежде чем принять окончательное решение.

В пользу итальянца говорит тот факт, что Мик в конце года перестает быть юниором Ferrari, а Джови сохраняет поддержку Скудерии. Напомним, что итальянская команда поставляет Haas силовую установку и делает для американского коллектива часть деталей, а значит может либо снижать, либо повышать цены за эту помощь в зависимости от степени лояльности.

С другой стороны Шумахер как сын легендарного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пользуется поддержкой со стороны организаторов чемпионата. Которые, в свою очередь, могут иметь рычаги влияния на Haas.

Других кандидатов, включая Ника Хюлькенберга, в Haas уже забраковали, утверждает источник. То есть в 2023 году партнером Кевина Магнуссена определенно будет либо Мик Шамахер, либо Антонио Джовинацци.

Дополнительная информация: Франко Нуньес

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