Источник: Гран При России заменят второй гонкой в Сингапуре

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У отмененного Гран При России появилась еще одна альтернатива, сообщают источники Motorsport.com. Этап могут заменить второй гонкой в Сингапуре.

Изначально планировалось вместо Сочи провести гонку в Катаре. Однако до сих пор с местными организаторами нет договоренности и есть опасения, что достигнуть согласия так и не удастся. К тому же, в сентябре, когда должен пройти этап, средняя дневная температура в Катаре достигает 38 градусов по Цельсию, и хотя гонка состоится после захода солнца, жара все равно может стать проблемой.

Потому руководство Формулы 1 уже обратилось к организаторам этапа в Сингапуре с предложением провести там не одну, а две гонки. При этом первая, которая и заменит российский этап, стартует в сумерках, а вторая, которая уже запланирована, пройдет в традиционное темное вечернее время.

Также остается и третий вариант с проведением этапа в Бахрейне. Как это уже и случалось в 2020 году, вторая гонка в Бахрейне пройдет на трассе в обратном направлении движения, а этап назовут Гран При Сахира.