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Формула 1 / Новость

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне

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Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне
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Новый сезон Формулы 1 стартует не в Мельбурне, а в Сахире – официального объявления можно ждать в скором времени

В первые же дни нового года Формула 1 не дает своим поклонникам возможности отдохнуть и расслабиться: на наших глазах разворачивается история с переписыванием только что утвержденного календаря.

Как и предсказывал президент FIA Жан Тодт, организаторам Ф1 приходится на ходу менять свои планы из-за продолжающейся пандемии. 

На этот раз под вопросом оказалось открытие сезона в Австралии – и хотя местные власти говорят, что ничего еще не решено, заслуживающий доверия источник Motorsport.com убежден, что гонки в Мельбурне точно не будет. 

Пока речь не идет о полной отмене, формально Гран При получит статус отложенного. Главным следствием этого решения станет перенесенный на неделю старт чемпионата – первый этап состоится 26-28 марта в Бахрейне. 

По этой причине зимние тесты решено перенести из Барселоны на трассу в Сахире, где они пройдут 12-14 марта. Как говорят, FIA и Формуле 1 очень понравилась организация двух гонок в Бахрейне в прошлом декабре, открытость местных властей к диалогу и эффективность антивирусных мер, действующих в стране. 

Официального объявления о предстоящих изменениях можно ждать уже в скором времени, так как логистика команд и самой Ф1 планируется заранее. 

Стоит добавить. что на 9-11 марта в Бахрейне запланированы тесты Формулы 2, и последовательное проведение двух сессий упростит их организацию

Наконец, команды Ф1 получат дополнительную неделю (даже чуть больше) для работы с новыми машинами, что однозначно обрадует конструкторские штабы, а погода в Бахрейне почти наверняка будет более подходящей для тестов, чем в Испании. 

А вот Альберт-парк, похоже, останется без Формулы 1 второй год подряд…

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Сахир
Автор Роберто Кинкеро

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