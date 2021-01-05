Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне

В первые же дни нового года Формула 1 не дает своим поклонникам возможности отдохнуть и расслабиться: на наших глазах разворачивается история с переписыванием только что утвержденного календаря.

Как и предсказывал президент FIA Жан Тодт, организаторам Ф1 приходится на ходу менять свои планы из-за продолжающейся пандемии.

На этот раз под вопросом оказалось открытие сезона в Австралии – и хотя местные власти говорят, что ничего еще не решено, заслуживающий доверия источник Motorsport.com убежден, что гонки в Мельбурне точно не будет.

Пока речь не идет о полной отмене, формально Гран При получит статус отложенного. Главным следствием этого решения станет перенесенный на неделю старт чемпионата – первый этап состоится 26-28 марта в Бахрейне.

По этой причине зимние тесты решено перенести из Барселоны на трассу в Сахире, где они пройдут 12-14 марта. Как говорят, FIA и Формуле 1 очень понравилась организация двух гонок в Бахрейне в прошлом декабре, открытость местных властей к диалогу и эффективность антивирусных мер, действующих в стране.

Официального объявления о предстоящих изменениях можно ждать уже в скором времени, так как логистика команд и самой Ф1 планируется заранее.

Стоит добавить. что на 9-11 марта в Бахрейне запланированы тесты Формулы 2, и последовательное проведение двух сессий упростит их организацию

Наконец, команды Ф1 получат дополнительную неделю (даже чуть больше) для работы с новыми машинами, что однозначно обрадует конструкторские штабы, а погода в Бахрейне почти наверняка будет более подходящей для тестов, чем в Испании.

А вот Альберт-парк, похоже, останется без Формулы 1 второй год подряд…