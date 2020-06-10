Источник: гонки в Баку, Сингапуре и Японии отменены

Формула 1 приняла решение отменить Гран При Азейрбайджана, Сингапура и Японии в 2020 году, утверждает итальянский журналист Андреа Кремонези из Gazzetta dello Sport. По его данным, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее уже сообщалось, что три эти гонки вызывают у руководства Ф1 большие сомнения. Уличные трассы в Баку и Сингапуре не могут принять Гран При в условиях эпидемии коронавируса, а Япония закрыла свои границы для въезда европейцев.

Ранее сообщалось, что место трех отмененных осенних Гран При могут занять вторая гонка в Сочи, а также дополнительные этапы в Европе. Среди вариантов называлось проведение этапов в Имоле, Муджелло и Хоккенхайме.