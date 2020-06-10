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Формула 1 / Новость

Источник: гонки в Баку, Сингапуре и Японии отменены

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Источник: гонки в Баку, Сингапуре и Японии отменены
Автор:
, редактор
10 июн. 2020 г., 13:30

Формула 1 близка к объявлению об отмене трех осенних Гран При

Формула 1 приняла решение отменить Гран При Азейрбайджана, Сингапура и Японии в 2020 году, утверждает итальянский журналист Андреа Кремонези из Gazzetta dello Sport. По его данным, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее уже сообщалось, что три эти гонки вызывают у руководства Ф1 большие сомнения. Уличные трассы в Баку и Сингапуре не могут принять Гран При в условиях эпидемии коронавируса, а Япония закрыла свои границы для въезда европейцев. 

Ранее сообщалось, что место трех отмененных осенних Гран При могут занять вторая гонка в Сочи, а также дополнительные этапы в Европе. Среди вариантов называлось проведение этапов в Имоле, Муджелло и Хоккенхайме.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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