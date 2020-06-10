Источник: гонки в Баку, Сингапуре и Японии отменены
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Формула 1 близка к объявлению об отмене трех осенних Гран При
Формула 1 приняла решение отменить Гран При Азейрбайджана, Сингапура и Японии в 2020 году, утверждает итальянский журналист Андреа Кремонези из Gazzetta dello Sport. По его данным, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.
Ранее уже сообщалось, что три эти гонки вызывают у руководства Ф1 большие сомнения. Уличные трассы в Баку и Сингапуре не могут принять Гран При в условиях эпидемии коронавируса, а Япония закрыла свои границы для въезда европейцев.
Ранее сообщалось, что место трех отмененных осенних Гран При могут занять вторая гонка в Сочи, а также дополнительные этапы в Европе. Среди вариантов называлось проведение этапов в Имоле, Муджелло и Хоккенхайме.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Источник: гонки в Баку, Сингапуре и Японии отменены
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