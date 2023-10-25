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Источник: Формула 1 собралась радикально поменять формат спринта

Руководители спорта и боссы команд согласились, что нынешние правила не обеспечивают необходимого уровня зрелищности – и выдвинули несколько идей, которые могли бы исправить ситуацию

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

В минувший уик-энд на Гран При США Формула 1 в пятый и предпоследний раз в нынешнем сезоне провела субботнюю спринтерскую гонку. Она вышла пресной: тройка лидеров не менялась после первого поворота, да и позади событий почти не было.

Интересно, что и зрители не проявили к спринту особого интереса – продажи билетов на субботу оказались далеки от ожиданий организаторов. Все это подтвердило популярную точку зрения, что в нынешнем виде формат такого уик-энда оказался неудачным. 

При этом в паддоке не так много тех, кто призывает вовсе отказаться от спринтов. Куда популярнее точка зрения, что здесь необходимы перемены, притом достаточно серьезные. 

Источники Motorsport.com в руководстве спорта сообщили, что там готовы на решительные шаги, чтобы вдохнуть в идею новую жизнь. Более того, уже обсуждаются конкретные варианты. 

Один из них – организовать отдельный спринтерский зачет: его смысл в том, что очки заработанные в субботних гонках, не будут учитываться в главном чемпионате мира, а пойдут в отдельную таблицу. Это позволило бы избежать неприятного сценария с субботним чемпионством Макса Ферстаппена в Катаре. 

Еще один способ убедить пилотов серьезнее относиться к коротким гонкам – найти спонсора, который обеспечивал бы для них отдельные призовые. Поговаривают, что победитель мог бы получать до $1 млн.

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После старта: Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45, преследуют соперников

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

После старта: Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45, преследуют соперников

Наконец, вновь заговорили об идее с реверсивной решеткой – ее активно обсуждали, когда только готовились добавить спринты в регламент. Тогда подобный подход сочли слишком радикальным.

Разворачивать на стартовой решетке можно десятку лидеров или даже весь пелотон целиком. Для этого можно воспользоваться таблицей общего зачета или как-то задействовать главную квалификацию – с той оговоркой, чтобы там пилотам в любом случае было выгодно атаковать изо всех сил. 

Тот факт, что вопрос стал по-настоящему актуальным, подтверждают слова руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера в Остине. 

«Прежде всего, нужно повысить фактор непредсказуемости, – сказал он. – Может, разворачивать первую десятку или что-то еще. При этом надо начислять больше очков, чтобы гонщикам был смысл бороться за них». 

При этом остаются и те, кто по-прежнему прохладно относится к самой идее субботних заездов.

«В гонках я консерватор, – отметил глава Mercedes F1 Тото Вольфф. – Как по мне, лучше пусть вообще не будет никаких спринтов, чем постоянно переделывать их. Реверсивная решетка хороша в молодежных сериях, где обеспечивает зрелищность, которая привлекает внимание к этим классам. 

Создавать искусственную интригу по субботам – это не тот путь, который мне нравится. Впрочем, это только мое мнение. Командам вместе со Стефано [Доменикали, боссом Ф1] надо просто задуматься, что лучше для спорта».

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