С нынешними силовыми установками Формулы 1 все уже ясно – их можно дорабатывать в течение ближайшего года, но на старте сезона-2022 спецификации будут заморожены. Какие двигатели придут им на смену с 2026-го – вопрос несравненно более интересный. Точного ответа на него пока нет, но в итоговом документе заседания Комиссии сформулированы общие принципы:

экологичность, а также социальная и автомобильная актуальность

полностью «зеленое» топливо

мощность, инновационность и захватывающие характеристики

значительное сокращение стоимости

способность привлечь в Ф1 новых производителей

Одного этого списка, надо признать, очень мало, чтобы понять, о чем в точности идет речь. Но мы готовы пролить больше света на невероятно важный вопрос. Как говорят те, кто хорошо знает ситуацию, Стефано Доменикали и его ближайшее окружение готовят подлинную революцию: переход на совершенно другие двигатели. Пока эта концепция не выбрана в качестве окончательной, но есть признаки, что уже скоро она может стать таковой.

Только послушайте: Формула 1 может перейти на «атмосферники» V8 объемом 3,5 литра. На старте Гран При трибуны вновь будет сотрясать рев моторов, но при этом новые двигатели будут технологичными: они сохранят возможность копить энергию на торможениях (как сейчас делает MGU-K) и от выхлопных газов (как MGU-H) для повторного использования, что позволит достичь суммарной мощности в 1000 лошадиных сил.

Такие двигатели смогут раскручиваться как минимум до 18 000 об/мин, но их разработка и создание, по предварительным оценкам, будут стоить впятеро меньше, чем сейчас. Это и впрямь может заставить производителей, не представленных в чемпионате, иначе взглянуть на Ф1.

Тем, кто назовет такую концепцию старомодной, ответом станет водородное топливо. Это полноценная альтернатива углеводородам и ответ тем, кто предрекает классическим моторам скорую и бесславную кончину.

Водород позволит сохранить ДНК спорта, но избежать вредных выбросов. Не менее важно, что из-за иной теплоты сгорания от него не возникает опасная детонация в цилиндрах, которую часто называют причиной невозможности возвращения классических V8 3.5 – напомним, такая конфигурация прежде уже использовалась в 1989-94 годах.

Старт Гран При Португалии 1993 года Фото: LAT Photographic

Озвученная концепция позволит Формуле 1 сохранить эффект новизны и оставаться достойной альтернативой электромоторам. Ведь в последнее время в автомобильной отрасли появились сомнения в отношении того, что переход на электричество получитсятаким быстрым и абсолютным, как ожидалось еще недавно. Такой выбор Ф1, напротив, позволит сохранить работу тысячам людей в автомобильной и смежных отраслях.

Стефано Доменикали встал у руля Формулы 1 в очень сложный момент. Но именно это открывает ему возможность радикально изменить восприятие чемпионата в автомобильном мире и предложить решения, которыми можно будет сразу же воспользоваться на конвейере.

Инвестиции рабочей группы будут направлены на создание инновационных и недорогих моторов. Подспорьем тут станут огромные коммуникационные возможности, которые открывает Ф1.

Не исключено, что потребуется переходная фаза, чтобы избежать радикальных потрясений, а также для выравнивания сил. В последние годы мы уже увидели несколько смелых экспериментов (скажем, с ограничением потока топлива и отдачи электромоторов разных производителей), потому нет сомнений, что новая задача тоже окажется по плечу организаторам чемпионата.