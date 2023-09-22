Источник: FIA точно отвергла три из четырех заявок от кандидатов в Ф1

Как уже знают наши читатели, с начала сентября инсайдеры стали сообщать об итогах тендера FIA для новых команд. По первой информации, из четырех поданных заявок федерация одобрила только одну – от Майкла Андретти и Cadillac.

По ходу уик-энда в Японии эта информация подтвердилась, только на этот раз источники немецкой редакции Motorsport.com сформулировали ее чуть иначе – три других кандидата точно не смогут попасть в чемпионат мира.

Речь о нынешних участниках Формулы 2, Hitech и Rodin Carlin, а также азиатском проекте LKYSUNZ – они уже вне игры.

Официально FIA по-прежнему хранит тишину, но есть все более весомые основания говорить, что Andretti Global осталось получить лишь финальное одобрение для дебюта в сезоне-2025.

Окончательное одобрение американцам должна дать сама Формула 1. Генеральный директор чемпионата Стефано Доменикали уже не раз подчеркивал, что команда должна добавить ценности всему спорту. Нынешние участники Ф1 и вовсе относятся к планам расширения пелотона с прохладцей.

Даже специальный компенсационный фонд, призванный компенсировать снижение призовых, не устраивает команды. Его размер установлен в $200 миллионов, тогда как уже звучат оценки о необходимости поднять эту планку втрое.

В пятницу LKYSUNZ внезапно выступила с заявлением о готовности выплатить в такой фонд $600 млн благодаря поддержке нового спонсора из Флориды. Между тем, в паддоке уже были уверены, что FIA уже сообщила азиатской команде об отклонении ее заявки.

Источник Motorsport-Total.com также сообщил, что в адрес LKYSUNZ, Hitech и Rodin Carlin федерацией были направлены уведомления об отказе.

Представители FIA в пятницу отказались комментировать ситуацию.

Чемпион Формулы Е Джейс Деннис, Andretti Autosport, с главой команды Майклом Андретти и сотрудниками Фото: Андреас Байль

Гендиректор LKYSUNZ CEO Бенжамен Дюран рассказал: «Мы продолжаем диалог с FIA. Я не могу раскрывать детали, поскольку мы подписали соответствующее соглашение, которое намерены соблюдать».

Есть основания говорить, что команда направила в федерацию новые документы, призванные усилить заявку – однако они, скорее всего, даже не будут приняты к рассмотрению, так как срок предоставления уже давно истек.

Точная причина отказа каждому из трех кандидатов пока неизвестна. Нет пока и точной информации о том, что именно должны сделать в Andretti, чтобы получить окончательное одобрение Ф1.

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