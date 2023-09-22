Предыдущая / Леклер похвалил новое днище Ferrari Следующая / В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура
Формула 1 Новость

Источник: FIA точно отвергла три из четырех заявок от кандидатов в Ф1

Появляется все больше свидетельств того, что шанс дебютировать в Больших Призах есть только у Andretti Global – да и той ничего пока не гарантировано

Автор:
Флаги FIA, Великобритании и Ф1

Как уже знают наши читатели, с начала сентября инсайдеры стали сообщать об итогах тендера FIA для новых команд. По первой информации, из четырех поданных заявок федерация одобрила только одну – от Майкла Андретти и Cadillac. 

По ходу уик-энда в Японии эта информация подтвердилась, только на этот раз источники немецкой редакции Motorsport.com сформулировали ее чуть иначе – три других кандидата точно не смогут попасть в чемпионат мира. 

Речь о нынешних участниках Формулы 2, Hitech и Rodin Carlin, а также азиатском проекте LKYSUNZ – они уже вне игры. 

Официально FIA по-прежнему хранит тишину, но есть все более весомые основания говорить, что Andretti Global осталось получить лишь финальное одобрение для дебюта в сезоне-2025. 

Читайте также:

Окончательное одобрение американцам должна дать сама Формула 1. Генеральный директор чемпионата Стефано Доменикали уже не раз подчеркивал, что команда должна добавить ценности всему спорту. Нынешние участники Ф1 и вовсе относятся к планам расширения пелотона с прохладцей. 

Даже специальный компенсационный фонд, призванный компенсировать снижение призовых, не устраивает команды. Его размер установлен в $200 миллионов, тогда как уже звучат оценки о необходимости поднять эту планку втрое. 

В пятницу LKYSUNZ внезапно выступила с заявлением о готовности выплатить в такой фонд $600 млн благодаря поддержке нового спонсора из Флориды. Между тем, в паддоке уже были уверены, что FIA уже сообщила азиатской команде об отклонении ее заявки.   

Источник Motorsport-Total.com также сообщил, что в адрес LKYSUNZ, Hitech и Rodin Carlin федерацией были направлены уведомления об отказе. 

Представители FIA в пятницу отказались комментировать ситуацию.

Чемпион Формулы Е Джейс Деннис, Andretti Autosport, с главой команды Майклом Андретти и сотрудниками

Чемпион Формулы Е Джейс Деннис, Andretti Autosport, с главой команды Майклом Андретти и сотрудниками

Фото: Андреас Байль

Гендиректор LKYSUNZ CEO Бенжамен Дюран рассказал: «Мы продолжаем диалог с FIA. Я не могу раскрывать детали, поскольку мы подписали соответствующее соглашение, которое намерены соблюдать».

Есть основания говорить, что команда направила в федерацию новые документы, призванные усилить заявку – однако они, скорее всего, даже не будут приняты к рассмотрению, так как срок предоставления уже давно истек. 

Точная причина отказа каждому из трех кандидатов пока неизвестна. Нет пока и точной информации о том, что именно должны сделать в Andretti, чтобы получить окончательное одобрение Ф1.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Леклер похвалил новое днище Ferrari

В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура
Больше от
Кристиан Ниммерфолль
«Иногда он забывал про DRS». Росберг вспомнил гонки с Шумахером в Mercedes

«Иногда он забывал про DRS». Росберг вспомнил гонки с Шумахером в Mercedes

Формула 1

«Иногда он забывал про DRS». Росберг вспомнил гонки с Шумахером в Mercedes «Иногда он забывал про DRS». Росберг вспомнил гонки с Шумахером в Mercedes

«Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими

«Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими

Формула 1

«Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими «Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими

Кто заменит Матешица? Новым боссом команд Ф1 стал спец по футболу

Кто заменит Матешица? Новым боссом команд Ф1 стал спец по футболу

Формула 1

Кто заменит Матешица? Новым боссом команд Ф1 стал спец по футболу Кто заменит Матешица? Новым боссом команд Ф1 стал спец по футболу

Самое важное:

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

F1 Формула 1
Гран При Японии

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке» Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум

Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум

MGP MotoGP
Гран При Индии

Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Японии

Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду

Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду

F1 Формула 1
Гран При Японии

Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.