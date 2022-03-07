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Когда команды Формулы 1 съехались на тесты в Барселону с новыми машинами, быстро выяснилось, что почти никому из конструкторов не удалось уложиться в лимит минимального стартового веса, хотят тот и повысили в рамках серьезного обновления правил с 742 до 795 кг, включая пилота.

У кого-то перевес был больше, у кого-то – меньше. У Red Bull, как поговаривают, он составил 15 кг. Только Alfa Romeo не испытывала с этим проблем. Но оказалось, что шасси С42 получилось самым легким лишь потому, что его днище сделали тонким, а оттого непрочным. И минусов у такого решения оказалось куда больше, чем плюсов.

В итоге девять команд обратились в FIA с просьбой добавить машинам еще 5 кг – иначе облегчение шасси потребовало бы серьезных конструкторских ресурсов и сказалось бы на темпах доработок. Так как перевес был у всех, небольшая прибавка никого не поставила бы в невыгодное положение. Кто именно не поддержал общий почин – неизвестно, но это точно не Alfa.

Источники итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что боссы спорта приняли компромиссное решение – стартовую массу подняли, но всего на 3 килограмма, до отметки 798 кг.

Официально это решение будет опубликовано в преддверии старта тестов в Бахрейне, которые начинаются 10 марта.

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Как поговаривают, в FIA не хотели давать большую прибавку, так как это нарушало бы концепцию бюджетного лимита и умения распределять ресурсы. Потому решено было остановиться на 3 кг.

Эта цифра обоснована так: 1 кг – это прибавка в весе четырех колес с дисками. И те, и другие оказались чуть тяжелее, чем ранние прототипы. Еще 1 кг – это колесные колпаки, которые изначально просто забыли учесть. Последний 1 кг – это необходимое усиление днища после выявленных в Барселоне проблем с вертикальными колебаниями машин.

Стоит признать, что столь поздние изменения в правилах идут в разрез с заверениями FIA, будто над регламентом работали два года и учли все нюансы. Да и сам факт, что машины Ф1 весят уже практически 800 кг, едва ли кого-то радует…