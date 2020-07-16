Источник: FIA не накажет Racing Point за копирование

Renault подала протест на Racing Point после Гран При Штирии. Французская команда уверены, что их соперники нарушили регламент Формулы 1, полностью скопировав прошлогодние тормозные воздухозаборники Mercedes.

Изначально было известно, что Racing Point использовала многие наработки прошлогодней машины Mercedes. Однако воздухозаборники входят в перечень деталей, которые у каждой команды должны быть уникальны.

Ситуацию сравнили со скандалом 2007 года, когда McLaren тайно приобрела чертежи Ferrari и использовала их разработки в своей машине. Команду из Уокинга это привело к штрафу в 100 млн долларов. Однако источники F1-Insider уверены, что та ситуация не повторится.

По данным босса одной из команд Ф1, который остался анонимным, FIA и Racing Point пойдут на компромисс: «Вероятно, им просто придется убрать воздухозаборники, на которые пожаловалась Renault. FIA уже шла на компромисс с Ferrari, чтобы не ставить под угрозу всю Ф1».

Источник имел ввиду прошлогодний скандал с двигателями Ferrari, которые подозревали в нарушении регламента. FIA засекретила свое расследование, не наказав Скудерию. Но мощность силовых установок команды после этого упала.

В случае, если FIA не станет наказывать Racing Point, некоторые эксперты прогнозируют увеличение числа команд, которые заимствую чужие разработки. В частности, советник Red Bull Хельмут Марко полагает, что это приведет к появлению в чемпионате сразу восьми машин Mercedes в разных вариациях и под разными брендами.