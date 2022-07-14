Источник: Феттель получил штраф из-за занудства Алонсо

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На Гран При Австрии Себастьян Феттель получил отложенный штраф в размере 25 тысяч долларов за то, что самовольно без разрешения покинул собрание пилотов, которое традиционно проводится перед гонкой. Он заплатит его только в случае, если допустит повторное нарушение до конца сезона.

До сих пор не было ясно, что именно спровоцировало Феттеля. Считалось, что у него возник конфликт с директором гонки, с которым он позже конструктивно поговорил и за все извинился.

Однако теперь отвечающий в Auto Motor und Sport за Формулу 1 авторитетный журналист Михаэль Шмит выложил видео в котором обвинил во всем… Фернандо Алонсо.

По словам Шмита, после Гран При Канады, где испанца оштрафовали за многочисленные смещения с целью отбить атаку, он при каждом удобном случае вспоминает эту ситуацию, пытаясь доказать ее несправедливость.

В Австрии встреча пилотов началась с длительного монолога Алонсо, который много раз по кругу повторял одну и ту же мысль. Устав слушать двукратного чемпиона, Феттель пришел к выводу, что впустую теряет время и покинул встречу.

В конце видео Шмит пошутил, что у Алонсо есть немало поводов вспомнить несправедливые наказания за свою карьеру, и потому ему вполне по силам заставить Феттеля допустить повторное нарушение и заслужить уже настоящий штраф.