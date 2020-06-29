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Источник: Феттель и Алонсо поборются за место в Racing Point

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Источник: Феттель и Алонсо поборются за место в Racing Point
Автор:
, редактор
29 июн. 2020 г., 12:00

Фернандо и Себастьян могут вновь сразиться. Теперь не на трассе, а за место в кокпите

Со следующего сезона команда Формулы 1 Racing Point будет переименована в Aston Martin. Многие ожидают, что в преддверии ребрендинга команда получит больше денег на доработку машины, что приведет к прогрессу и улучшению результатов. 

Ранее стало известно, что Aston Martin может проявить интерес к четырехкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю, который покинет Ferrari в конце года. А по новым данным La Gazzetta dello Sport, конкуренцию немцу может составить двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. 

В прессе появлялись слухи, что Алонсо должен вернуться в Формулу 1 в составе Renault. Однако вариант с Aston Martin может оказаться более привлекательным, утверждает La Gazzetta dello Sport.

В этом году Racing Point использовала прошлогодние наработки Mercedes, а в следующем сезоне сможет использовать текущую машину чемпионов мира в качестве основы для собственного болида. Это поможет команде обойти ограничения на обновления машин, наложенные до конца 2021 года. 

Сейчас у Racing Point есть трехлетний контракт с Серхио Пересом, а второе место в коллективе занимает Лэнс Стролл – сын владельца команды Лоуренса Стролла. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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