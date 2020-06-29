Источник: Феттель и Алонсо поборются за место в Racing Point
Фернандо и Себастьян могут вновь сразиться. Теперь не на трассе, а за место в кокпите
Со следующего сезона команда Формулы 1 Racing Point будет переименована в Aston Martin. Многие ожидают, что в преддверии ребрендинга команда получит больше денег на доработку машины, что приведет к прогрессу и улучшению результатов.
Ранее стало известно, что Aston Martin может проявить интерес к четырехкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю, который покинет Ferrari в конце года. А по новым данным La Gazzetta dello Sport, конкуренцию немцу может составить двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.
В прессе появлялись слухи, что Алонсо должен вернуться в Формулу 1 в составе Renault. Однако вариант с Aston Martin может оказаться более привлекательным, утверждает La Gazzetta dello Sport.
В этом году Racing Point использовала прошлогодние наработки Mercedes, а в следующем сезоне сможет использовать текущую машину чемпионов мира в качестве основы для собственного болида. Это поможет команде обойти ограничения на обновления машин, наложенные до конца 2021 года.
Сейчас у Racing Point есть трехлетний контракт с Серхио Пересом, а второе место в коллективе занимает Лэнс Стролл – сын владельца команды Лоуренса Стролла.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин