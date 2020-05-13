Мир Формулы 1 продолжает обсуждать объявленное вчера Ferrari решение прекратить сотрудничество с Себастьяном Феттелем по завершении этого сезона. Авторитетный итальянский журналист Лео Туррини поделился с читателями своего блога кое-какой информацией о ходе переговоров – и о факторах, которые предопределили решение немецкого гонщика.

«Себастьян говорит, что дело не в деньгах – и это сказано не для протокола, этому вполне можно верить, – пишет Туррини. – Насколько я знаю, во время переговоров до обсуждения зарплаты дело просто не дошло. Об этом можно судить и по тому, насколько рано мы узнали о решении. Я рассчитывал, что объявление будет сделано в начале июня – а в итоге все стало известно уже в первой половине мая.

Конечно, важным моментом в переговорах была длительность контракта. Ferrari предпочла бы оставить все как есть на 2021 год, но дальше брать на себя какие-то обязательства не хотела – с учетом того, что у Леклера уже есть долгосрочный контракт.

Но, может быть, и этот момент можно было каким-то образом разрулить. Однако Ferrari хотела получить ответ сравнительно быстро – а Себастьян не любит, когда ему ставят жесткие дедлайны. Что можно понять. Таким образом, компромисс между позициями гонщика и команды в теории можно было найти – но невозможно было сделать это в поставленные Ferrari сроки».