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Уже в понедельник команды Ф1 откроют двери своих баз и начнут активную подготовку к этапу в Спа, который открывает вторую половину сезона. Короткий отдых позади, начинается решающая фаза борьбы за титулы.

Ferrari продолжает погоню за Red Bull – но есть основания полагать, что Скудерия с самого начала окажется в невыгодном положении. Сейчас ее лидер Шарль Леклер уже использует четвертый по счету набор деталей силовой установки.

Анализ, проведенный в Маранелло, показал: монегаску необходим еще один новый мотор, чтобы довести сезон до завершения. Плюс здесь в том, что Шарль уже стартовал из хвоста решетки в Канаде, где получил первое в сезоне наказание за превышение количества компонентов.

Теперь новые замены наказываются не так строго: в регламенте сказано, что за первое превышение штраф составляет десять позиций по решетке за каждую деталь, а за каждое последующее – лишь по пять.

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Двигатель Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

В конце августа и начале сентября команды Ф1 проведут три гонки без пауз, причем две из них пройдут на быстрых трассах в Спа и Монце, где лошадиные силы никогда не бывают лишними.

И если Ferrari хочет показать, что готова бросить вызов Red Bull, то делать это надо именно сейчас. На бумаге команда Маттиа Бинотто выглядит фаворитом там, где высока средняя скорость. И если упустить нынешнюю возможность, отыгрываться будет уже поздно.

Важно помнить, что со Спа вступит в силу техническая директива TD39, призванная ограничить вертикальную раскачку машин на прямых. В Ferrari полагают, что новые правила не слишком сильно повлияют на темп алых F1-75. Вдобавок, отдел аэродинамики подготовил «быстрый» пакет, призванный снизить лобовое сопротивление.

Сейчас, как говорят источники Motorsport.com, в Скудерии собираются действовать так: провести пятничные тренировки в Бельгии с максимальной эффективностью, чтобы принять окончательное решение о пятом двигателе.

Если станет понятно, что новинки оправдали ожидания и позволяют машине ехать быстро, Леклеру поставят новый мотор. Речь идет исключительно о блоке внутреннего сгорания, то есть пилот потеряет всего пять стартовых позиций. По оценкам, свежий двигатель добавит Шарлю примерно 15 л.с., что на быстрой арденской трассе должно стать серьезным козырем.

По ходу перерыва инженеры уделили главное внимание повышению надежности мотора – новые сходы сейчас просто непозволительны.

Также следует иметь в виду, что до 1 сентября нужно омологировать элементы гибридной системы, которые после этого будут использоваться в неизменном виде до 2025 года. Эту деталь также поменяют на обеих машинах – но пока неясно, на каком именно из ближайших этапов.

Таким образом, Скудерии остается только надеяться, что дождь, красные флаги или какие-то другие форс-мажорные факторы не нарушат пятничную работу ее пилотов, и разработанный план удастся привести в исполнение. В конце концов, сейчас ситуация такова, что терять команде попросту нечего…

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