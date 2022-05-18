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О том, что Скудерия готовит серьезные обновления машины к уик-энду в Барселоне, известно уже давно. Более того, недавние тесты команды в Монце, проведенные в формате съемочного дня, позволили частично приоткрыть завес тайны над тем, что именно приготовили конструкторы, чтобы повысить конкурентоспособность алых F1-75 после двух подряд поражений от Red Bull в Имоле и Майами.

Во Флориде, по оценкам команды, преимущество «Быков» составляло две десятых на круге, потому даже прибавка в 0,3-0,4 секунды может значительно сказаться на расстановке сил.

Источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что именно изменится в машине. Доработки затронули днище, понтоны, крылья и тормозные воздухозаборники. Кроме того, приняты меры по снижению массы F1-75 до прописанных в регламенте 798 кг.

Конфигурация днища Ferrari F1-75, которая использовалась в первой тренировке Гран При Австралии Иллюстрация: Джорджо Пиола

Важной задачей обновления является борьба с «козлением». Если получится хотя бы частично побороть этот негативный эффект, машину можно будет опустить ближе к асфальту, что сразу добавит ей прижимной силы.

Есть основания говорить, что команда станет отталкиваться от того варианта днища, который ненадолго появился на машине по ходу первой тренировки в Мельбурне, а затем стал источником скандала из-за использования на шинных тестах в Имоле.

Эту версию отличают чуть более узкий диффузор, прямоугольный бортик в области выреза у края днища (отмечены стрелками на иллюстрации) и, возможно, металлические элементы в скрытой от глаз части под шасси.

Доработки понтонов сделают их более компактными. Сравнительные очертания старой и новой версии примерно показаны на самом верхнем фото. При этом в Ferrari не стали идти по пути Red Bull с наклонными понтонами, команда сохранит свои фирменные углубления, просто сузив «бока» машины.

Это позволит оставить больше свободного пространства над днищем для протекания потоком и позитивно скажется на аэродинамической эффективности.

Версии заднего антикрыла Ferrari F1-75 для Майами и Барселоны Иллюстрация: Джорджо Пиола

Новую версию заднего крыла с повышенным уровнем прижима команда уже засветила на «съемках» в Монце. Помимо прочего, оно призвано стабилизировать работу шин на длинных отрезках в различных погодных условиях.

Прежде Ferrari зачастую требовалось два полных круга после выезда из боксов, чтобы резина начала работать, при этом в медленных поворотах слики, случалось, слишком остывали и выходили из оптимального диапазона.

В Майами на Ferrari F1-75 появился новые углепластиковые обтекатели рулевых тяг Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Еще одной областью доработок стали воздухозаборники передних тормозов и передняя подвеска. В Майами команда опробовала новую конфигурацию карбоновых обтекателей рулевых тяг, которая обеспечивает иную картину распределения потоков.

Нет сомнений, что новые детали позволят Ferrari ехать быстрее. Осталось только дождаться старта уик-энда, чтобы увидеть, чем на это ответят соперники из Red Bull…