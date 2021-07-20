Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива

Шарль Леклер вышел в лидеры Гран При Великобритании на первом круге после столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Монегаск уверенно удерживал лидерство почти всю гонку, но пропустил Хэмилтона вперед за два круга до финиша.

На первом отрезке после красных флагов, используя шины Medium, Леклер не давал Хэмилтону шансов на обгон и даже постепенно отрывался от него. К моменту пит-стопа Хэмилтона, преимущество Леклера составляло 2,5 секунды. Гонщик Скудерии не мешали даже проблемы с силовой установкой.

Однако, после смены шин, Хэмилтон оказался намного быстрее. На резине типа Hard британец отыгрывал у Леклера по секунде с круга. Из-за штрафа, после пит-стопов Льюис был в 12,5 секундах позади лидера. Что не помешало ему догнать и обогнать Ferrari.

В Mercedes пояснили, что на более жесткой резине Хэмилтон мог увереннее атаковать, тогда как шины Medium сильно изнашивались в грязном воздушном потоке позади Леклера. Но была и другая причина успеха Mercedes.

Как сообщает AMuS со ссылкой на инженера Mercedes, Ferrari залила в бак Леклера недостаточно топлива. В качестве подтверждения приводится тот факт, что ближе к концу гонки Шарлю постоянно говорили то набирать, то сбрасывать газ. Якобы, так в Скудерии пытались сэкономить топливо.

Правда, в самой Ferrari факт недолива отрицают. По версии команды, поднимать ногу с педали газа Леклеру приходилось, чтобы избежать проблем с двигателем, который периодически терял мощность по ходу гонки.