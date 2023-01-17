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Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Как стало известно, новое шасси с индексом 675 получилось сделать более компактным за счет эффективности системы охлаждения

Франко Нуньес
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Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года
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Даже несмотря на многочисленные технические отказы, в прошедшем сезоне Ф1 у алых машин F1-75 не было никаких проблем с перегревом. Это же касалось и двух клиентских команд, которые используют силовые установки из Маранелло. 

В первый год действия нового технического регламента в Скудерии предпочли перестраховаться и снизить нагрузку на моторы. Если говорить просто – расчеты показали, что установленные в понтонах F1-75 радиаторы были несколько больше, чем требовалось. Даже на самых жарких Гран При сезона температура воды и масла не подбиралась к опасным значениям. 

Именно поэтому, как рассказали источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, на новом шасси 675, которое строят под руководством Энрико Кардиле, решено было уменьшить размеры теплообменников.  

Во-первых, это позволит облегчить машину. Возможность опуститься ниже минимальной планки в 796 кг открывает возможность использовать весовой балласт, размещая его по-разному на разных этапах. Это очень важно при поиске желаемого баланса. 

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Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Во-вторых, шасси удалось сделать компактнее (всего на несколько миллиметров, но все же), что повысило его аэродинамическую эффективность. Возможность получить прибавку в максимальной скорости на прямых тоже обещает серьезную выгоду. 

При этом концепция системы охлаждения останется той же, что и годом ранее. Радиаторы новинки расположены под очень малым углом, почти горизонтально, и совмещены по принципу сэндвича. 

Возможно, что входные отверстия для воздуха в понтоне дополнительно поднимут чуть выше, чтобы направить больше воздушных потоков вдоль верхней кромки днища.  

Презентация новой Ferrari, индекс которой пока хранится в тайне, состоится 14 февраля. 

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