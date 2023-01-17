Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года
Как стало известно, новое шасси с индексом 675 получилось сделать более компактным за счет эффективности системы охлаждения
Даже несмотря на многочисленные технические отказы, в прошедшем сезоне Ф1 у алых машин F1-75 не было никаких проблем с перегревом. Это же касалось и двух клиентских команд, которые используют силовые установки из Маранелло.
В первый год действия нового технического регламента в Скудерии предпочли перестраховаться и снизить нагрузку на моторы. Если говорить просто – расчеты показали, что установленные в понтонах F1-75 радиаторы были несколько больше, чем требовалось. Даже на самых жарких Гран При сезона температура воды и масла не подбиралась к опасным значениям.
Именно поэтому, как рассказали источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, на новом шасси 675, которое строят под руководством Энрико Кардиле, решено было уменьшить размеры теплообменников.
Во-первых, это позволит облегчить машину. Возможность опуститься ниже минимальной планки в 796 кг открывает возможность использовать весовой балласт, размещая его по-разному на разных этапах. Это очень важно при поиске желаемого баланса.
Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Во-вторых, шасси удалось сделать компактнее (всего на несколько миллиметров, но все же), что повысило его аэродинамическую эффективность. Возможность получить прибавку в максимальной скорости на прямых тоже обещает серьезную выгоду.
При этом концепция системы охлаждения останется той же, что и годом ранее. Радиаторы новинки расположены под очень малым углом, почти горизонтально, и совмещены по принципу сэндвича.
Возможно, что входные отверстия для воздуха в понтоне дополнительно поднимут чуть выше, чтобы направить больше воздушных потоков вдоль верхней кромки днища.
Презентация новой Ferrari, индекс которой пока хранится в тайне, состоится 14 февраля.
Самое важное:
Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года
Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года
Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?
Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни? Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?
Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая
Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая
Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет
Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.