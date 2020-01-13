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Формула 1 / Новость

Источник: Ferrari стала второй командой, успешно прошедшей краш-тест шасси 2020 года

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Источник: Ferrari стала второй командой, успешно прошедшей краш-тест шасси 2020 года
Автор:
13 янв. 2020 г., 07:43

Новая машина Скудерии успешно выдержала обязательные испытания на безопасность. Ранее, по слухам, это же удалось Racing Point.

За месяц до презентации, намеченной на 11 февраля, Ferrari успешно выдержала проверки нового шасси на безопасность. Motorsport.com стало известно, что машина с внутренним индексом 671 прошла все 15 предписанных FIA испытаний на сертифицированном национальной федерацией CSI полигоне в Боллато близ Милана.

Это означает, что конструкция получает зеленый свет и может быть использована в официальных тестах и гонках предстоящего чемпионата мира. 

По слухам, до Скудерии процедуру краш-тестов успешно выдержала новая машина команды Racing Point. В то же время, для Alfa Romeo аналогичная попытка оказалась неудачной – сообщалось, что шасси было полностью разрушено по ходу испытаний. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

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