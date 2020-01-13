Источник: Ferrari стала второй командой, успешно прошедшей краш-тест шасси 2020 года

За месяц до презентации, намеченной на 11 февраля, Ferrari успешно выдержала проверки нового шасси на безопасность. Motorsport.com стало известно, что машина с внутренним индексом 671 прошла все 15 предписанных FIA испытаний на сертифицированном национальной федерацией CSI полигоне в Боллато близ Милана.

Это означает, что конструкция получает зеленый свет и может быть использована в официальных тестах и гонках предстоящего чемпионата мира.

По слухам, до Скудерии процедуру краш-тестов успешно выдержала новая машина команды Racing Point. В то же время, для Alfa Romeo аналогичная попытка оказалась неудачной – сообщалось, что шасси было полностью разрушено по ходу испытаний.