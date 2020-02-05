Источник: Ferrari смогла улучшить машину-2020

В январе сообщалось, что инженеры Ferrari недовольны показателями новой машины, которую готовят к сезону-2020. Такой инсайд со ссылкой на Маранелло опубликовал авторитетный итальянский журналист Лео Туррини, близкий к руководству Скудерии. Однако теперь он же заявил о том, что ситуация поменялась.

«Данные прошлой недели гораздо более вдохновляющие, – написал Туррини в своем блоге. – Пока не все гладко, но как мне объяснили, время все исправить есть».

Источник также уточнил, чего именно Ferrari хочет добиться от болида: «Помимо результатов цель в том, чтобы сделать технику проще, чтобы она не была подвержена внезапным изменениям в скорости в зависимости от трассы».

Вдобавок, Туррини оценил текущее состояние отношений между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем: «Они менее напряженные, чем можно было ожидать после прошлого года».