Источник: Ferrari скопировала систему двойного руления у Mercedes еще в прошлом году

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации В Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Самое интересное

Источник: Ferrari скопировала систему двойного руления у Mercedes еще в прошлом году

Поделились
Комментарии
Источник: Ferrari скопировала систему двойного руления у Mercedes еще в прошлом году
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
26 мар. 2020 г., 10:15

Mercedes использует на своих машинах устройство, позволяющее по-разному поворачивать колеса при прохождении кривых. Как стало известно Motorsport.com, Скудерия сконструировала аналогичное устройство в 2019-м и внедрила его в этом сезоне

Недавно мы в подробностях рассказывали, как изучение системы DAS на Mercedes W11 привело к удивительному открытию: оказывается, еще в 2019 году чемпионы мира внедрили хитрое устройство, позволяющее варьировать относительное положение передних колес в зависимости от поворота руля. Физическое решение, известное как принцип Аккермана, позволяет улучшить управляемость машины и снизить износ резины. 

Читайте также:

Как сообщают наши источники, подобная мысль пришла в голову не только конструкторам Mercedes. C 2020 года «двойное руление» есть и у Ferrari.

Считалось, что передняя подвеска машин из Маранелло не несет в себе особых откровений, лишь грамотно используя существующие наработки. Но в тихом омуте, как известно, черти водятся. 

Маттиа Бинотто не делал секрета из того факта, что зимой в Барселоне его пилоты не выжимали из машины максимум. Команда посвятила большую часть времени работе на длинной дистанции, изучению шин и тому подобным вещам. Кроме того, SF1000 использовалась в конфигурации с избыточным уровнем прижимной силы. 

Между тем, вдали от посторонних глаз в Маранелло шли важные процессы. Не стоит забывать, что миграция сотрудников между командами всегда была частью Формулы 1. Уже после того, как у Mercedes появилась система двойного поворота колес (ориентировочно это произошло на Гран При Франции) базу в Брэкли покинули несколько сотрудников. Они устроились на работу в Скудерию.   

Это были люди, знакомые с наработками Mercedes в области углов Аккермана – знакомые настолько, что Ferrari удалось еще до конца чемпионата подготовить прототип собственной системы. Итоги оказались позитивными, и на SF1000 устройство используется уже штатно. 

Его принцип тот же – отдельная рулевая рейка для каждого колеса плюс рокерный рычаг, обеспечивающий нелинейные характеристики отклика при повороте руля и более оптимальное прохождение поворота.

Ferrari SF1000: ecco la scatola dello sterzo che contiene il sistema Ackermann

Детали передней подвески Ferrari SF1000

Иллюстрация: Джорджо Пиола

При этом на SF1000 удалось спрятать революционную находку за весьма консервативным внешним видом. Это позволяет сделать вывод, что конструкторы Ferrari не просто скопировали удачную находку конкурентов, но и смогли усовершенствовать ее.

Кроме того, у них нет DAS в том виде, в каком это устройство фигурировало изначально – когда гонщик движением руля на себя меняет угол схождения колес. Это позволило сделать элементы более компактными. 

При более внимательном изучении кадров прошлогодней SF90 с последних гонок тоже можно заметить, что компоненты рулевого управления изменились, став более сложными. При этом механики тщательно следят, чтобы они были обязательно закрыты от посторонних глаз внешней накладкой. 

Все вышесказанное позволяет говорить, что когда сезон-2020 наконец-то возобновится, реальная форма Ferrari может удивить многих. Эх, поскорее бы. 

Читайте также:

Следующая новость
Все работники McLaren вернулись домой после карантина в Австралии

Предыдущая новость

Все работники McLaren вернулись домой после карантина в Австралии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Франко Нуньес

База данных

Гран При Испании

Гран При Испании

22 окт. - 24 окт.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Воскресенье, гонка
пн 1 дек.
пн 1 дек.
16:07
23:45
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«С Кими невозможно выиграть». Бриаторе о Ferrari и роли Леклера

2
Формула 1

Эксклюзив: на Mercedes может стоять система покруче DAS

3
Формула 1

Источник: Ferrari скопировала систему двойного руления у Mercedes еще в прошлом году

6мин
4
Формула 1

Технический анализ: почему у трех топ-команд Ф1 так отличается передняя подвеска

5
eSports

«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках

Последние видео

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид 01:27
Формула 1

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1 00:50
Формула 1

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте 52:22
Формула 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой 01:27
Формула 1

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Самое важное:

Источник: Ferrari скопировала систему двойного руления у Mercedes еще в прошлом году
F1

Источник: Ferrari скопировала систему двойного руления у Mercedes еще в прошлом году

Все работники McLaren вернулись домой после карантина в Австралии
F1

Все работники McLaren вернулись домой после карантина в Австралии

«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках
eSpt

«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках

Марко не перестает удивляться реакции на коронавирус
F1

Марко не перестает удивляться реакции на коронавирус

Эксклюзив: на Mercedes может стоять система покруче DAS
F1

Эксклюзив: на Mercedes может стоять система покруче DAS

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.