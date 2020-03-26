Источник: Ferrari скопировала систему двойного руления у Mercedes еще в прошлом году

Недавно мы в подробностях рассказывали, как изучение системы DAS на Mercedes W11 привело к удивительному открытию: оказывается, еще в 2019 году чемпионы мира внедрили хитрое устройство, позволяющее варьировать относительное положение передних колес в зависимости от поворота руля. Физическое решение, известное как принцип Аккермана, позволяет улучшить управляемость машины и снизить износ резины.

Как сообщают наши источники, подобная мысль пришла в голову не только конструкторам Mercedes. C 2020 года «двойное руление» есть и у Ferrari.

Считалось, что передняя подвеска машин из Маранелло не несет в себе особых откровений, лишь грамотно используя существующие наработки. Но в тихом омуте, как известно, черти водятся.

Маттиа Бинотто не делал секрета из того факта, что зимой в Барселоне его пилоты не выжимали из машины максимум. Команда посвятила большую часть времени работе на длинной дистанции, изучению шин и тому подобным вещам. Кроме того, SF1000 использовалась в конфигурации с избыточным уровнем прижимной силы.

Между тем, вдали от посторонних глаз в Маранелло шли важные процессы. Не стоит забывать, что миграция сотрудников между командами всегда была частью Формулы 1. Уже после того, как у Mercedes появилась система двойного поворота колес (ориентировочно это произошло на Гран При Франции) базу в Брэкли покинули несколько сотрудников. Они устроились на работу в Скудерию.

Это были люди, знакомые с наработками Mercedes в области углов Аккермана – знакомые настолько, что Ferrari удалось еще до конца чемпионата подготовить прототип собственной системы. Итоги оказались позитивными, и на SF1000 устройство используется уже штатно.

Его принцип тот же – отдельная рулевая рейка для каждого колеса плюс рокерный рычаг, обеспечивающий нелинейные характеристики отклика при повороте руля и более оптимальное прохождение поворота.

Детали передней подвески Ferrari SF1000 Иллюстрация: Джорджо Пиола

При этом на SF1000 удалось спрятать революционную находку за весьма консервативным внешним видом. Это позволяет сделать вывод, что конструкторы Ferrari не просто скопировали удачную находку конкурентов, но и смогли усовершенствовать ее.

Кроме того, у них нет DAS в том виде, в каком это устройство фигурировало изначально – когда гонщик движением руля на себя меняет угол схождения колес. Это позволило сделать элементы более компактными.

При более внимательном изучении кадров прошлогодней SF90 с последних гонок тоже можно заметить, что компоненты рулевого управления изменились, став более сложными. При этом механики тщательно следят, чтобы они были обязательно закрыты от посторонних глаз внешней накладкой.

Все вышесказанное позволяет говорить, что когда сезон-2020 наконец-то возобновится, реальная форма Ferrari может удивить многих. Эх, поскорее бы.