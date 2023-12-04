Источник: Ferrari переманила из Red Bull и Mercedes 15 инженеров

Затянувшийся кризис в Ferrari наглядно виден любому, кто достаточно долго следит за Формулой 1. Команда постоянно сражается среди лидеров, но несмотря на славную историю и серьезные ресурсы, ей уже 15 лет не удается завоевать ни одного титула.

Успех Кими Райкконена в 2007-м и завоеванный годом позже Кубок конструкторов так и остаются последними все это время.

В минувшем январе, когда команду возглавил Фредерик Вассер, одной из его задач стала серьезная реорганизация в Маранелло. Будучи человеком со стороны, француз мог выделить слабые места – и получил от гендиректора компании Бенедетто Виньи и президента Джона Элканна карт-бланш на перемены.

Вассер потратил какое-то время на определение слабых мест в структуре команды, после чего приступил к их усилению. Как стало известно Motorsport.com, одним из шагов на этом пути стало приглашение в Скудерию 15 молодых инженеров. Они не входят в число ведущих специалистов, чьи имена известны болельщикам, и будут работать на базе. Какие-то из них уже приступили к решению задач, у других период вынужденного отпуска закончится в ближайшее время.

Известно, что новобранцы прежде всего усилят направление, связанное с симуляцией и моделированием. Речь не только о собственно работе симуляторе, но и в целом о расчетах и проектировании.

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Сейчас уже недостаточно просто добиться хорошей корреляции между вычислениями в системах CFD, продувками в трубе и поведением машины на реальной трассе. Очень важны грамотные математические модели, которые позволяют точнее предсказывать направления будущего развития и в дальнейшем тратить меньше ресурсов на улучшение машины.

Но в данном случае важен не только тот факт, что в Скудерию пришли молодые инженеры. Также весьма существенно, что прежде все они были сотрудниками Mercedes и Red Bull, то есть Ferrari смогла ослабить прямых конкурентов.

Вопрос рекуперации

Еще одним важным моментом, который выявил анализ Вассера, стала работа силовой установки. Сейчас Ferrari в этом отношении не уступает лидерам из Red Bull ни по мощности, ни по надежности. Но вот электронная «начинка» систему рекуперации требует доработок.

Еще с момента летних каникул Ferrari изменила подход к работе. Дэвид Джордж, также перешедший из Red Bull, смог за счет «софта» перестроить распределение крутящего момента на выходе из медленных поворотов. В результате набор скорости остался почти неизменным, зато нагрузка на шины ощутимо снизилась. Это позволило избежать перегрева резины и усилить позиции в тактической борьбе.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Вдобавок, удалось расходовать энергию в ранней фазе разгона более экономно, что позволило сберечь больше заряда батарей. В начале сезона силовые установки Скудерии «скисали» в конце прямых, но осенью ситуация явно стала лучше. Сейчас в Маранелло рассчитывают, что за зиму получится продвинуться еще дальше.

Еще одна особенность SF-23 состояла в том, что эта машина обладала несомненным потенциалом, вот только раскрыть его оказалось не так просто. Вассер оказался прав, когда отказался от радикальных переделок шасси. Только благодаря этому стали возможны и победа Карлоса Сайнса в Сингапуре, и погоня за вторым местом Mercedes в Кубке конструкторов, когда удалось отыграть без малого 50 очков.

Новое шасси с внутренним индексом 676 станет шагом вперед. Хотя, конечно, очень многое будет зависеть от величины этого шага. Источники говорят, что в Маранелло царит осторожный, но вполне осязаемый оптимизм. Сколь он обоснован, ответит только время…