Источник: Ferrari обновит силовые установки уже в Майами

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Силовые установки Формулы 1 должны быть заморожены с этого года и до 2026, когда сменится технический регламент. Однако до сентября команды (если они уже этого не сделали) в праве дорабатывать электрическую составляющую гибридного привода, внедряя новые мотор-генераторы MGU-K, тяговые батареи и управляющую электронику.

По информации итальянской редакции Motorsport.com, в Ferrari не намерены ждать до осени, так как их обновления уже готовы и прошли нужные испытания. Новинки могут быть внедрены перед Гран При Испании или даже еще раньше, в Майами.

Цель столь ранней замены заключается в получении дополнительного преимущества в скорости и возможности увеличить отрыв от соперников в чемпионате. В Скудерии рассчитывают использовать в течение сезона более трех двигателей для каждого пилота, то есть за дальнейшие замены они будут получать штрафы. Команда готова пойти на это, чтобы не дожидаться, когда их моторы станут отказывать по ходу гонки.

Обновление означает, что Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу заменят силовые установки целиком. Они не получат штрафов, так как эти замены будут плановыми. «Старые» силовые установки при этом не спишут, а продолжат использовать на пятничных тренировках.

При этом, новые силовые установки получат не только собственно красные болиды, но и клиенты Ferrari: команды Alfa Romeo и Haas.

Дополнительная информация: Франко Нуньес



