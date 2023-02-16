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Источник: Ferrari не увидела у SF-23 даже намека на «козление»

На следующий день после презентации Скудерия провела во Фьорано полноценную обкатку машины в формате съемочного дня. Это позволило составить впечатление о машине

Франко Нуньес
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, ответственный редактор
Источник: Ferrari не увидела у SF-23 даже намека на «козление»
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Во вторник, когда Ferrari представила поклонникам Ф1 свою новинку SF-23, гонщики команды сразу совершили на ней несколько кругов, используя процедуру «демонстрационного мероприятия».

Днем позже алая машина вновь ездила во Фьорано, но теперь задачи были уже более серьезными: Карлос Сайнс и Шарль Леклер преодолели по 50 км, используя регламент съемочного дня. 

Самым главным, как сообщил источник итальянской редакции Motorsport.com, для инженеров был вопрос вертикальной раскачки. Год назад это неприятное явление серьезно испортило жизнь всем командам Ф1, но по ходу сезона конструкторы нашли эффективный способы борьбы с «козлением».

В Ferrari с удовлетворением отметили, что заложенные при создании SF-23 идеи отлично показали себя – никакой болтанки не было отмечено вовсе. 

На Ferrari SF-23 Шарля Леклера установили дополнительные датчики для сбора информации

На Ferrari SF-23 Шарля Леклера установили дополнительные датчики для сбора информации

Фото: Давиде Кавацца

Леклер первым выехал на заводскую трассу, а Сайнс сменил его после обеденной паузы. Часть дня команда действительно посвятила съемкам, но все же куда более важной была задача знакомства с машиной и сбора данных. 

В передней части шасси установили двойную трубку Пито на высоком основании, а у входных отверстий каналов Вентури на передней кромке днища смонтировали еще несколько сенсоров. 

Детали задней части Ferrari SF-23

Детали задней части Ferrari SF-23

Фото: Ferrari

Также по ходу дня на SF-23 испытывали два разных варианта металлической стяжки: между двумя частями днища и между днищем и корпусом (сравните пару фото выше). Это должно ответить на вопрос, какое решение обеспечивает больше жесткости.  

Стоит отметить, что за заездами наблюдали многочисленные болельщики, которых не остановила даже весьма прохладная по местным меркам погода. 

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