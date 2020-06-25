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Источник: Ferrari не обновляла машину после Барселоны

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Источник: Ferrari не обновляла машину после Барселоны
Автор:
, редактор
25 июн. 2020 г., 14:14

Слухи о мощном обновлении SF1000 к старту сезона назвали лживыми

На предсезонных тестах в Барселоне Ferrari смотрелась лишь третьей командой по силе в Формуле 1, с ощутимым отставанием от Mercedes и Red Bull. Во время вызванной коронавирусом паузы в сезоне появились сообщения о том, что Скудерия успела ощутимо доработать болид. Но источники Auto Motor und Sport утверждают, что это ложь. 

Ранее сообщалось, что Ferrari привезет на Гран При Австрии машину с измененным носовым обтекателем, переработанной коробкой передач, новой задней осью и силовой установкой, мощность которой возросла на 30 л.с. Однако на деле перемены оказались гораздо менее значительными.

«Мы внесли лишь незначительные изменения, – заявил источник внутри команды. – Нам важнее было лучше понять свой болид. Но в этом мы хорошо прибавили».

Ferrari остереглась делать серьезные обновления, так как на них пришлось бы истратить все имеющиеся токены доработок, а машина SF1000 не была проверена в боевых условиях. Поэтому пока Скудерия будет использовать изначальную версию машины, а серьезные апгрейды проведет не раньше Гран При Венгрии. 

Кроме Ferrari, небольшие изменения в свои машины после Барселоны внесли McLaren, Alfa Romeo и AlphaTauri. В Racing Point планируют провести апгрейд уже по ходу чемпионата, а в Haas решили отказаться от обновок, пока календарь на сезон-2020 не будет сформирован полностью.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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