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После провального сезона-2020 Скудерия смогла добиться заметного прогресса в минувшем году, когда уступила лишь Mercedes и Red Bull. Однако пилотам команды не удалось одержать ни одной победы, а потому руководители компании не стали особенно радоваться показанным результатам.

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В нынешнем сезоне Формула 1 перейдет на совершенно новый регламент, что позволяет рассчитывать на очередной шаг вперед. Впрочем, возможен и прямо противоположный сценарий: если допустить ошибки при выборе ключевых решений, это может дорого стоить.

Известный журналист Лео Туррини – он никогда не ездит на Гран При, но едва ли не лучше всех знаком с «внутренней кухней» Ferrari – написал, что команда оказалась в непростой ситуации.

«Они нашли уникальные решения в аэродинамике, – отметил Туррини. – Но до последнего момента остаются сомнения, принесут ли те необходимый эффект.

А если на финише первой гонки Ferrari отстанет от Mercedes и Red Bull на полкруга, с мечтами о титуле можно будет проститься».

В то же время, журналист сообщил, что новая версия силовой установки Ferrari оказалась на редкость удачной: «По моей информации, в команде на 100% убеждены, что по мощности как минимум нагонят лидеров, даже несмотря на новое топливо E10».

С 2022 года Формула 1 перейдет на горючее с увеличенной долей биоэтанола – его сгорание выделяет меньше энергии, что неизбежно приведет к потере лошадиных сил.

Презентация новой машины Ferrari F1-75 состоится 17 февраля.