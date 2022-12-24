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Формула 1 Новость

Источник: Ferrari начала собирать первое шасси 2023 года

Еще до наступления нового года в Маранелло уже заметно продвинулись в подготовке к предстоящему сезону

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Источник: Ferrari начала собирать первое шасси 2023 года
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Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, даже приближение Рождества не замедлило работу на базе Ferrari. Как сообщают источники, все отделы действуют в строгом соответствии с планом, который утвердил еще Маттиа Бинотто. 

Сам итальянец, руководивший Скудерией четыре последних года, уже покинул команду, а сменивший его Фредерик Вассер приступит к работе только 9 января. Несмотря на это, новая машина, название которой пока не объявлено, уже активно обретает очертания. 

Ferrari успела не только изготовить ключевые элементы шасси, но и собрать их, установив еще несколько деталей поменьше. При этом возникает вопрос, прошла ли команда обязательные краш-тесты FIA, необходимые для получения омологации. 

Сама она ничего об этом не сообщала, источники, вроде бы, тоже не в курсе. В то же время, без этого дальнейшее движение вперед вызывает вопросы – зачем тратить время и ресурсы, если есть вероятность, что конструкцию придется переделывать? Так что, скорее всего, с омологацией у наследницы F1-75 все в порядке.

Тем временем, в департаменте силовых установок в последнее время частенько стоит непривычная тишина. С одной стороны, как мы уже писали, инженерам удалось решить проблемы с надежностью, которые так дорого стоили команде в 2022-м. С другой – с нового сезона для мотористов тоже начнут действовать лимиты бюджетов. И в Скудерии заранее решили ограничить время работы на стенде, чтобы подготовиться к предстоящим условиям.

Между тем, в Маранелло все отчетливее ощущается присутствие Бенедетто Виньи – генеральный директор компании Ferrari явно нацелился активнее участвовать в деятельности команды…

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