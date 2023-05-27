Источник: Red Bull начала с Ferrari большую игру за Мекиса
Две команды, заинтересованные во встречном переходе сотрудников, пытаются согласовать условия, не потеряв своей выгоды
Еще в конце апреля AlphaTauri объявила о предстоящей отставке своего бессменного босса Франца Тоста, которого с нового сезона Ф1 должен заменить гоночный директор Ferrari Лоран Мекис.
Однако после этого начались довольно необычные для Ф1 процессы. Не смирившись с потерей одного из ключевых сотрудников, в Маранелло перешли к действию и переманили нескольких толковых инженеров из Red Bull.
А после этого выяснилось, что обеим сторонам вроде как выгодно, чтобы новые люди приступили к работе как можно раньше. Но вместо того, чтобы просто договориться о взаимовыгодной отмене обязательного отпуска, две топ-команды начали торговлю, стремясь извлечь из этой истории побольше выгоды.
По ходу уик-энда в Монако источник наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com сообщил о развитии этой истории.
Именно сейчас конструкторы приступают к работе над машинами 2024 года, потому вопрос стал безотлагательным для Ferrari. У Red Bull нет такой спешки, Мекис может приступить к работе в Фаэнце хоть с января (хотя там и рассчитывают получить француза пораньше, так как он должен провести в команде серьезные структурные перестановки).
Но самой Скудерии инженеры необходимы уже сейчас. Это усилило позиции RBR и ее босса Кристиана Хорнера. Все, что в такой ситуации смогла Ferrari – пригрозить, что дополнительно задержит своего гоночного директора
«Мы продолжаем переговоры, которые потребуют еще немалого времени, – рассказал сам Мекис. – Этот процесс идет прямо сейчас. Уверен, в итоге получится найти решение, которое устроит все стороны».
В Монако большой босс Ferrari Джон Элканн отправился на прямые переговоры с Хорнером – однако выяснить, о чем именно они смогли договориться, инсайдерам пока не удалось. Пока поговаривают, что Red Bull все же не собирается слишком рано отпускать инженеров.
В любом случае, Лоран Мекис оказался в самом центре большой игры. Есть ощущение, что выход из ситуации все же будет найден в ближайшее время, но предсказывать такие вещи в Ф1 очень непросто.
«Пока решения нет, – признался француз. – Но если вы видите меня в алой униформе, значит, я на 100 процентов предан интересам Ferrari. Поверьте, в этих цветах невозможно думать о чем-то еще. Мы согласились, что в таком режиме будет проще двигаться вперед».
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