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Формула 1 Аналитика

Источник: Ferrari на 0,4 секунды быстрее Mercedes и Red Bull

Другие топ-команды готовятся серьезно обновить машины к тестам в Бахрейне, а вот Скудерия, похоже, раскрыла карты уже в Барселоне

Источник: Ferrari на 0,4 секунды быстрее Mercedes и Red Bull
Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
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Как сообщили наши источники в Маранелло, инженеры Скудерии завершили анализ тех данных, что были собраны по ходу первой сессии предсезонных заездов Формулы 1 в Испании. 

В команде уже подтвердили, что не собираются серьезно дорабатывать свою машину F1-75 ко второй части тестов, которые состоятся 10-12 марта в Бахрейне, а потому ее скорость останется практически неизменной. 

При этом эксперты ожидают, чтоMercedes и Red Bull избрали другую тактику: в Испании их машины наматывали круги в базовой конфигурации, а к Сахиру получат большое количество улучшений. Действующие чемпионы из Брэкли уже действовали таким образом в 2019 году. 

В любом случае, ко вторым тестам расстановка сил наверняка изменится. Но что же показал анализ Ferrari по поводу ситуации на настоящий момент?

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пока на фабрике Ferrari царит оптимизм. Расчеты, сделанные с учетом всех известных факторов, показали: хотя по времени круга Ferrari стала только четвертой, в действительности ее новая машина оказалась на 0,3-0,4 секунды быстрее Mercedes и Red Bull. 

Глава команды Маттиа Бинотто по ходу тестов отмечал: «Машина не претерпит серьезных изменений. Нам важнее научиться оптимально распоряжаться тем, что уже есть. До максимальной эффективности еще долгий путь: пока что мы ездили с большим количеством топлива, не выжимали из мотора все возможное, но прежде всего просто не научились получать от машины максимум».

Он добавил: «Разумеется, мы знаем о готовящихся обновлениях у соперников. Уверен, что [к старту сезона] они будут очень сильны. Но мы довольны той работой, которую проделали сами».

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Фото: Эрик Юниус

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