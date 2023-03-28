Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull

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Гран При Эмилии-Романьи пройдет 19-21 мая. Это будет шестой этап сезона – и первый в Европе. И именно там на трассу выйдет совершенно новая машина Ferrari.

Сейчас команда запустила программу интенсивных доработок, призванную сделать алую SF-23 как минимум второй по скорости в пелотоне с минимальным отставанием от Red Bull.

Изначально Скудерия рассчитывала успеть с модернизацией до этапа в Баку, но оказалось, что производство необходимых не удастся закончить до этого времени.

Группа технического директора Энрико Кардиле намерена внедрить улучшения сразу несколько областей шасси. Мы уже рассказывали о доработках задней подвески, призванных снизить раскачку машины и обеспечить оптимальное значение клиренса.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

Но это будет не главная переделка: источники сообщили, что Ferrari изменит свои «круглобокие» понтоны.

Подробности пока неизвестны, но есть весомые основания говорить, что они cтанут больше похожи на те, что использует Red Bull. Для инженеров сейчас принципиально важно опустить шасси ближе к асфальту – только тогда начнет работать его аэродинамика, заложенная в конструкцию. И для этого хороши любые средства.

Пока при попытках уменьшить дорожный просвет SF-23 возникает пресловутая раскачка, при которой есть риск повредить днище об асфальт или поребрик. Машину приходится приподнимать чуть выше, но даже пара миллиметров приводит к тому, что прижимная сила падает, из-за чего шины выходят из оптимального диапазона и начинают быстро изнашиваться.

После анализа ситуации решено было максимально ускорить те доработки, которые изначально планировали проводить по ходу всего чемпионата. Безусловно, это приведет к дополнительным расходам, что очень нежелательно в условиях лимита бюджетов – но другого выхода после слабого старта сезона у команды нет. Тем более, что как конструкторы уверены в потенциале машины.

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Важно отметить, что такой план стал не реакцией на внешний прессинг – это результат работы Фредерика Вассера, который подготовил план выхода из кризиса. Также француз уже нашел, кем заменить ушедшего в McLaren главного конструктора Давида Сенчеса. Глава Скудерии принципиально не стал брать никого со стороны и повысил одного из инженеров, уже работающих в команде.

Пока же Карлоса Сайнса и Шарля Леклера ждет сложный уик-энд в Мельбурне. Безусловно, в Маранелло провели максимально возможный анализ данных, но особых надежд в отношении предстоящего этапа в команде не испытывают. Все станет ясно уже в пятницу, но симуляции показывают, что дела едва ли пойдут сильно лучше, чем в Джидде.

Реальной прибавки придется ждать до конца мая. Интересно, что Mercedes тоже собирается привезти в Имолу серьезно доработанную машину, которую уже называют W14 Evo. Так что уик-энд на трассе Энцо и Дино Феррари обещает получиться очень интересным.