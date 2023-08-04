Предыдущая / Эксперт предсказал, кто из нынешних пилотов скоро покинет Ф1
Формула 1 Новость

Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19

Шасси с внутренним индексом 676 решено создавать не путем эволюционного развития, отталкиваясь от нынешней SF-23 – в качестве ориентира конструкторы выбрали машину своих коллег из Милтон-Кинса

Франко Нуньес
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Новая модель Ferrari станет 70-й по счету, построенной компанией для Формулы 1 – и первой для нынешнего босса Скудерии Фредерика Вассера. Хоть француз и поднялся на мостик в прошедшем январе, нынешняя SF-23 все же является детищем его предшественника Маттиа Бинотто. 

Как сообщили источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, новинку решено было разрабатывать практически с чистого листа. Работу над ней курируют Диего Тонди, глава департамента аэродинамики, и Фабио Монтекки, который стал главным конструктором вместо ушедшего в McLaren Давида Санчеса. 

Так как регламент останется неизменным, велик был соблазн избрать консервативный подход и лишь чуть подправить существующее шасси. Прежде в Маранелло уже множество раз выбирали именно этот путь. 

Однако в этот раз был сделан иной выбор: окончательно отказаться от широких понтонов с углублением сверху, которые в 2022 году стали фирменной особенностью алых машин, – и максимально использовать идеи непобедимой RB19 Эдриана Ньюи.

Кроме внешних обводов решено в значительной степени переделать и «начинку» машины. Кинематика подвески станет более экстремальной, а нижний брус боковой защиты кокпита переместят выше, чтобы он не мешал протеканию воздушных потоков вдоль днища под понтоном.

При этом уже сейчас понятно, что едва ли не главным препятствием на пути этих наполеоновских планов будет лимит бюджетов.

Читайте также:
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Фото: Эрик Юниус

Разумеется, речь не идет о прямом копировании Red Bull. В Маранелло намерены развить идеи RB19 и попробовать продвинуться на шаг дальше. И в этой связи даже доработки нынешней SF-23 решено готовить таким образом, чтобы собрать как можно больше полезных данных – к слову, последний крупный пакет команда привезет осенью в Остин.   

В конструкции шасси с индексом 676 планируют использовать несколько смелых аэродинамических решений. Двигатель останется прежним, к нему у команды нет вопросов, а вот гибридную систему помогут доработать новые сотрудники, недавно перешедшие из Red Bull. Они же принесут знания и о секрете эффективности DRS на машине Ньюи.    

Пример Дэна Феллоуза в Aston Martin и Роба Маршалла в McLaren – оба также перешли из Red Bull – показывает, что такой прием вполне эффективен. 

Фредерик Вассер явно взял курс на отход от «итальянской парадигмы». Хотя костяк конструкторского штаба в Маранелло по-прежнему составляют выходцы с Апеннин, теперь в Ferrari стало куда больше иностранцев (скоро к ним добавится и Лоик Серра из Mercedes). 

Разумеется, дело не в самом факте прихода новых людей – в каждой команде Ф1 сотрудники появляются и уходят десятками ежегодно. Важно, какие именно это люди…

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Эксперт предсказал, кто из нынешних пилотов скоро покинет Ф1
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором

Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором

Формула 1

Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором

Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

Формула 1

Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull

Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull

Формула 1
Гран При Бельгии

Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull Технический брифинг: Mercedes доработала понтоны, повторив решения Red Bull

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Слухи: Ferrari продлила контракт с Леклером. А с Сайнсом – не продлила

Слухи: Ferrari продлила контракт с Леклером. А с Сайнсом – не продлила

Формула 1

Слухи: Ferrari продлила контракт с Леклером. А с Сайнсом – не продлила Слухи: Ferrari продлила контракт с Леклером. А с Сайнсом – не продлила

Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа

Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа

Формула 1
Гран При Бельгии

Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Ferrari Больше от
Ferrari
Вассер признал несовершенство структуры Ferrari

Вассер признал несовершенство структуры Ferrari

Формула 1

Вассер признал несовершенство структуры Ferrari Вассер признал несовершенство структуры Ferrari

Леклер: Сложности с шинами вновь проявили себя, но дело не в этом

Леклер: Сложности с шинами вновь проявили себя, но дело не в этом

Формула 1
Гран При Бельгии

Леклер: Сложности с шинами вновь проявили себя, но дело не в этом Леклер: Сложности с шинами вновь проявили себя, но дело не в этом

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии

Самое важное:

Эванс захватил лидерство на Ралли Финляндия после множества аварий

Эванс захватил лидерство на Ралли Финляндия после множества аварий

WRC WRC
Ралли Финляндия

Эванс захватил лидерство на Ралли Финляндия после множества аварий Эванс захватил лидерство на Ралли Финляндия после множества аварий

Экс-пилот Ф1 посоветовал Шумахеру уйти из Mercedes

Экс-пилот Ф1 посоветовал Шумахеру уйти из Mercedes

F1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 посоветовал Шумахеру уйти из Mercedes Экс-пилот Ф1 посоветовал Шумахеру уйти из Mercedes

Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года

Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года

F2 Формула 2

Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года

Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

F1 Формула 1

Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1 Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.