Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19
Шасси с внутренним индексом 676 решено создавать не путем эволюционного развития, отталкиваясь от нынешней SF-23 – в качестве ориентира конструкторы выбрали машину своих коллег из Милтон-Кинса
Новая модель Ferrari станет 70-й по счету, построенной компанией для Формулы 1 – и первой для нынешнего босса Скудерии Фредерика Вассера. Хоть француз и поднялся на мостик в прошедшем январе, нынешняя SF-23 все же является детищем его предшественника Маттиа Бинотто.
Как сообщили источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, новинку решено было разрабатывать практически с чистого листа. Работу над ней курируют Диего Тонди, глава департамента аэродинамики, и Фабио Монтекки, который стал главным конструктором вместо ушедшего в McLaren Давида Санчеса.
Так как регламент останется неизменным, велик был соблазн избрать консервативный подход и лишь чуть подправить существующее шасси. Прежде в Маранелло уже множество раз выбирали именно этот путь.
Однако в этот раз был сделан иной выбор: окончательно отказаться от широких понтонов с углублением сверху, которые в 2022 году стали фирменной особенностью алых машин, – и максимально использовать идеи непобедимой RB19 Эдриана Ньюи.
Кроме внешних обводов решено в значительной степени переделать и «начинку» машины. Кинематика подвески станет более экстремальной, а нижний брус боковой защиты кокпита переместят выше, чтобы он не мешал протеканию воздушных потоков вдоль днища под понтоном.
При этом уже сейчас понятно, что едва ли не главным препятствием на пути этих наполеоновских планов будет лимит бюджетов.
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari
Фото: Эрик Юниус
Разумеется, речь не идет о прямом копировании Red Bull. В Маранелло намерены развить идеи RB19 и попробовать продвинуться на шаг дальше. И в этой связи даже доработки нынешней SF-23 решено готовить таким образом, чтобы собрать как можно больше полезных данных – к слову, последний крупный пакет команда привезет осенью в Остин.
В конструкции шасси с индексом 676 планируют использовать несколько смелых аэродинамических решений. Двигатель останется прежним, к нему у команды нет вопросов, а вот гибридную систему помогут доработать новые сотрудники, недавно перешедшие из Red Bull. Они же принесут знания и о секрете эффективности DRS на машине Ньюи.
Пример Дэна Феллоуза в Aston Martin и Роба Маршалла в McLaren – оба также перешли из Red Bull – показывает, что такой прием вполне эффективен.
Фредерик Вассер явно взял курс на отход от «итальянской парадигмы». Хотя костяк конструкторского штаба в Маранелло по-прежнему составляют выходцы с Апеннин, теперь в Ferrari стало куда больше иностранцев (скоро к ним добавится и Лоик Серра из Mercedes).
Разумеется, дело не в самом факте прихода новых людей – в каждой команде Ф1 сотрудники появляются и уходят десятками ежегодно. Важно, какие именно это люди…
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