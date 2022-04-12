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Формула 1 Новости

Источник: Ф1 собирается вернуться в Южную Африку

Сообщается, что такая возможность представится не ранее 2024 года

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Источник: Ф1 собирается вернуться в Южную Африку
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Еще в октябре 2021 года один из промоутеров Гран При Южной Африки рассказывал, что трасса в Кьялами, где во второй половине прошлого века прошло 20 этапов Формулы 1, готова принять у себя чемпионат и в будущем. К тому же, в течение всех эти шести месяцев глава серии Стефано Доменикали несколько раз упоминал о желании вернуть Ф1 в Южную Африку – и, по всей видимости, не зря.

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Издание The Race сообщает, что трек в Кьялами скорее всего и правда вернется в календарь Ф1, хоть и не раньше 2024 года. Автодрому еще нужно будет внести определенные изменения и получить первую категорию, присвоение которой позволяет как раз принимать чемпионат.

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