Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Комиссия Ф1 соберется уже в ближайшую среду в Болонье. Представителям команд, промоутерам чемпионата и FIA предстоит обсудить несколько важных для спорта вопросов.

В их числе, как стало известно Motorsport.com, и тема штрафов за перерасход компонентов силовой установки. В 2022 году только пятеро из 20 пилотов уложились в требования регламента – три блока внутреннего сгорания, три турбины и три мотор-генератора MGU-H, плюс по два других элемента на сезон.

Все остальные порой использовали вдвое больше, чем разрешают правила. В командах признают, что действующие ограничения являются слишком строгими с учетом расширения календаря. С другой стороны, мало кому нравится, когда из-за множества штрафов итоги квалификации имеют слабое отношение к стартовой расстановке гонщиков (вспомните скандал в Монце).

Дело еще и в том, что участники чемпионата научились использовать замену мотора в качестве тактического инструмента.

Технический директор одной из команд объяснил, что порой надежность вполне позволяет использовать старый двигатель, однако установка нового приносит такую прибавку в мощности, что выгоднее пойти на этот шаг.

«Когда счет идет на сотые доли секунды, на определенных этапах свежий мотор имеет очень большое значение, – рассказал специалист. – Именно поэтому по ходу уик-энда на "моторных" трассах мы видим так много замен. Причем далеко не у всех они действительно являются необходимыми».

В FIA изучили, как можно изменить регламент в интересах зрелищности. Были выдвинуты несколько предложений. Одно из них в том, чтобы штраф выражался не в потере стартовых позиций, а в дополнительном времени, которое гонщик должен провести у гаража команды по ходу пит-стопа.

Еще один вариант – при установке на машину новой детали запрещать дальнейшее использование старой, которую заменили. Это не позволит в случае неудачной квалификации «бесплатно» получить для гонщика дополнительную силовую установку.

Цель FIA в том, чтобы одновременно искоренить порочную практику избыточных замен, но в то же время не слишком серьезно наказывать тех, кто вынужден менять мотор в силу объективных причин.

Для этого, в частности, возможно введение отдельного механизма для замены элементов, которые были повреждены в авариях и не могут использоваться дальше, хотя их ресурс еще не был исчерпан.

Наконец, велика вероятность, что в 2023 году командам позволят без штрафа использовать по четыре мотора. Если бы такие правила действовали в минувшем сезоне, в них бы уложились все, кто ездит на двигателях Mercedes, а также Пьер Гасли из AlphaTauri.