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Формула 1 Новости

Источник: Ф1 изменит правило второго сегмента квалификации

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Первая десятка сможет выбирать любые шины на старт гонки

Источник: Ф1 изменит правило второго сегмента квалификации
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По информации итальянского журналиста Motorsport.com Роберто Кинкеро, в 2022 году в Формуле 1 изменится правило выбора шин на гонку. Ранее десять лучших по итогам квалификации пилотов должны были стартовать в воскресном заезде на той резине, на которой гонщики прошли из второго в третий сегмент. 

Сообщается, что на последнем заседании стратегической группы Ф1 было принято решение об отмене вышеупомянутого предписания. По словам Кинкеро, теперь участники смогут выбирать любой комплект шин, который покажется им самым оптимальным для начала гонки. 

«Старое» правило, которое было введено в 2014 году, усложняло командам подбор стратегий на воскресный заезд. Гонщикам нужно было хорошо квалифицироваться, при этом как бы заранее выбрав оптимальную резину для старта на следующий день. Чаще всего первая десятка использовала самые скоростные и мягкие составы, которые, соответственно, разрушаются быстрее остальных.

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